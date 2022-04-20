Паасброд – один із варіантів приготування великодньої випічки.
Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом паасброда.
Інгредієнти
- 250 мл молока
- 500 г борошна
- 150 г цукру
- 50 г вершкового масла
- 300 г цукатів
- 10 г ванільного цукру
- 7 г сухих дріжджів
- 1 яйце
- 150 г волоських горіхів (для начинки)
- 150 г цукру (для начинки)
- 2 шт. яєчних жовтків (для начинки)
- 1 ст. л. вершкового масла
- цукрова пудра (за смаком)
Приготування
- У сотейнику розтопити вершкове масло. Після цього влити молоко.
- Розчинити в молоці звичайний та ванільний цукор. Нагріти до температури 40 градусів. Додати до молочно-масляної суміші яйце, добре перемішати.
- Змішати дріжджі та просіяне борошно. Влити теплу молочну суміш.
- Замісити м’яке тісто, воно не має прилипати до рук. Намагатися не підмішувати зайве борошно.
- Накрити тісто рушником і залишити підходити в теплому місці. Після того, як тісто збільшиться в об’ємі удвічі, знову вимішати його. Накрити серветкою і знову залишити підходити. Цю процедуру потрібно повторити двічі чи тричі.
- Горіхи подрібнити між двома листами пергаменту. Покласти на один лист, накрити другим.
- Відокремити жовтки від білків. Жовтки збити з цукром. Влити яєчну суміш в горіхи і добре перемішати.
- Загорнути горіхову масу в харчову плівку і поставити на 30 хвилин до холодильника.
- У тісто вмішати цукати. Сформувати з тіста пласт. Викласти посередині горіхову начинку.
- Викласти хліб швом вниз і залишити в теплому місці на 30 хвилин, щоб тісто ще раз підійшло.
- Змастити поверхню хліба яєчним жовтком. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 30-40 хвилин.
- Після цього викласти на решітку і змастити розтопленим вершковим маслом. Перед подачею присипати цукровою пудрою.
Джерело: Клопотенко