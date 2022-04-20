20 Квітня 2022, 22:21 Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я

Паасброд – один із варіантів приготування великодньої випічки. Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом паасброда. Інгредієнти 250 мл молока

500 г борошна

150 г цукру

50 г вершкового масла

300 г цукатів

10 г ванільного цукру

7 г сухих дріжджів

1 яйце

150 г волоських горіхів (для начинки)

150 г цукру (для начинки)

2 шт. яєчних жовтків (для начинки)

1 ст. л. вершкового масла

цукрова пудра (за смаком) Читайте також: Меню на Великдень: простий рецепт запеченого філе індички Приготування У сотейнику розтопити вершкове масло. Після цього влити молоко. Розчинити в молоці звичайний та ванільний цукор. Нагріти до температури 40 градусів. Додати до молочно-масляної суміші яйце, добре перемішати. Змішати дріжджі та просіяне борошно. Влити теплу молочну суміш. Замісити м’яке тісто, воно не має прилипати до рук. Намагатися не підмішувати зайве борошно. Накрити тісто рушником і залишити підходити в теплому місці. Після того, як тісто збільшиться в об’ємі удвічі, знову вимішати його. Накрити серветкою і знову залишити підходити. Цю процедуру потрібно повторити двічі чи тричі. Горіхи подрібнити між двома листами пергаменту. Покласти на один лист, накрити другим. Відокремити жовтки від білків. Жовтки збити з цукром. Влити яєчну суміш в горіхи і добре перемішати. Загорнути горіхову масу в харчову плівку і поставити на 30 хвилин до холодильника. У тісто вмішати цукати. Сформувати з тіста пласт. Викласти посередині горіхову начинку. Викласти хліб швом вниз і залишити в теплому місці на 30 хвилин, щоб тісто ще раз підійшло. Змастити поверхню хліба яєчним жовтком. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 30-40 хвилин. Після цього викласти на решітку і змастити розтопленим вершковим маслом. Перед подачею присипати цукровою пудрою. Джерело: Клопотенко

Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.