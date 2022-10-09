Хліб вважається основним продуктом у багатьох народів. Споконвіку селяни та люди, які займалися важкою фізичною працею їли хліб і не переживали про те, що він негативно вплине на здоров’я або від нього талія стане ширшою. Та й аристократи не відмовлялися від хліба після полювання чи перегонів, наприклад.

А все тому, що раніше люди багато рухалися, а хліб пекли з цільнозернового борошна, в якому справді були лише корисні речовини. Борошно вищої якості було дорогим і недоступним широким масам. І, як з’ясувалося, біле борошно справді шкідливе. Особливо у великих кількостях і за малорухливого способу життя.

Коли ж людство навчилося очищати зерно, робити борошно вищої якості, і при цьому багато сидіти і мало рухатися, а отже, товстіти і хворіти, то почали з’являтися різні теорії та дієти, що забороняють вживання хліба.

Зараз дивляться

Однак хліб може бути частиною збалансованої дієти, якщо він цільнозерновий.

– Вуглеводи, що містяться в ньому, мають вирішальне значення для хорошого здоров’я, – сказала дієтолог Наталі Мокарі зі штату Північна Кароліна.

Дослідження свідчать, що дві-три порції цілісних зерен на день, які є в хлібі, можуть запобігти діабету 2 типу, багато серцево-судинних захворювань, колоректальний рак, рак підшлункової залози та шлунка.

– А вуглеводи, яких багато хто боїться, потрібні нам, щоб функціонувати, – сказав Мокарі. – Вуглеводи — це їжа для мозку. Прослідкуйте, що кожного разу, коли у вас немає вуглеводів, у вас не так багато й енергії.

Дієтолог вважає, що якщо ви шукаєте найкорисніший хліб, необхідно враховувати безліч факторів: який хліб вам потрібен, з чим ви його їсте і наскільки збалансовані ваші відносини з ним.

Що означає здоровий хліб

За словами Мокарі, хліб із цільного зерна пшениці містить більше вітамінів та клітковини, він також менше впливає на рівень цукру в крові, а отже може бути корисним для людей із резистентністю до інсуліну.

Для тих, хто дбає про здоров’я кишечника, потрібно спробувати хліб, приготовлений на заквасці.

Закваска ферментується і ви зможете легше засвоювати глютен.

Мокарі радить звернути увагу на те, як він готується. У хлібі мають бути прості інгредієнти: борошно, вода, сіль та дріжджі.

Бажаєте отримати додаткову кількість клітковини, вибирайте хліб із насінням.

Що стосується низьковуглеводного або дієтичного хліба, то Мокарі стверджує, до нього додають більше непотрібних інгредієнтів, щоб зробити їх смачнішими.

– Але я поважаю бажання людей, якщо вони справді вважають, що низьковуглеводна дієта їм підходить, – сказала вона.

З чим їсти хліб

Рідко люди їдять лише самий хліб. Зазвичай, вони роблять бутерброд чи сендвіч, беруть хліб до супу чи м’ясних страв. Чому? Та тому, що хліб дає вам енергію, яка потім виснажується. А ось поєднання його з жирами (масло чи сало), білками (м’ясо) допомагає зберегти імпульс.

Щоб бутерброд став корисним, спробуйте у сніданку поєднувати тости з яйцями, авокадо чи арахісовим маслом, радить дієтолог.

Таке ж поєднання білків, корисних жирів та вуглеводів підійде для обіду. А на вечерю можна приготувати великий салат із білком та шматок хліба. Наприкінці дня вам також потрібна енергія, щоб почуватися добре.

І ще дієтолог дає корисну пораду: якщо вам подобається хліб, їжте його, тому що суворе обмеження себе в їжі, яку ви любите, може мати неприємні наслідки