Хлеб считается главным продуктом у многих народов. Испокон веков крестьяне и люди, которые занимались тяжелым физическим трудом ели хлеб и не переживали о том, что он негативно повлияет на здоровье или от него талия станет шире. Да и аристократы не отказывались от хлеба после охоты или скачек, например.

А все потому, что раньше весь хлеб пекли из цельнозерновой муки, в которой действительно были лишь полезные вещества. Мука высшего качества была дорогой и недоступной широким массам. И, как выяснилось, белая мука действительно вредна. Особенно в больших количествах и при малоподвижном образе жизни.

Когда же человечество научилось очищать зерно, делать муку высшего качества, и при этом много сидеть и мало двигаться, а следовательно, толстеть и болеть, то стали появляться различные теории и диеты, запрещающие употребление хлеба.

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Однако хлеб может быть частью сбалансированной диеты, если он цельнозерновой.

— Углеводы, содержащиеся в нем, имеют решающее значение для хорошего здоровья, — сказала диетолог Натали Мокари из штата Северная Каролина.

Исследования свидетельствуют, что две-три порции цельных зерен в день, которые есть в хлебе, могут предотвратить диабет 2 типа, многие сердечно-сосудистые заболевания, колоректальный рак, рак поджелудочной железы и желудка.

— А углеводы, которых многие боятся, нужны нам, чтобы функционировать, — сказал Мокари. — Углеводы — это пища для мозга. Понаблюдайте, что всякий раз, когда у вас нет углеводов, у вас не так много и энергии.

Диетолог считает, что если вы ищете самый полезный хлеб, необходимо учитывать множество факторов: какой хлеб вам нужен, с чем вы его едите и насколько сбалансированы ваши отношения с ним.

Что значит здоровый хлеб

По словам Мокари, хлеб из цельного зерна пшеницы содержит больше витаминов и клетчатки, он также меньше влияет на уровень сахара в крови, а значит может быть полезен для людей с резистентностью к инсулину.

Для тех, кто заботится о здоровье кишечника нужно попробовать хлеб, приготовленный на закваске.

Закваска ферментируется и вы сможете легче усваивать глютен.

Мокари рекомендует обратить внимание на то, как он готовится. В хлебе должны быть простые ингредиенты: мука, вода, соль и дрожжи.

Хотите получить дополнительное количество клетчатки, выбирайте хлеб с семечками.

Что касается низкоуглеводного или диетического хлеба, то Мокари утверждает, в него добавляют больше ненужных ингредиентов, чтобы сделать их вкуснее.

— Но я уважаю желания людей, если они действительно считают, что низкоуглеводная диета им подходит, — сказала она.

С чем есть хлеб

Редко люди едят один только хлеб. Обычно, они делают бутерброд или сендвич, берут хлеб к супу или мясным блюдам. Почему? Да потому, что хлеб дает вам энергию, которая потом истощается. А вот соединение их с жирами (масло или сало), в белками (мясо) помогает сохранить импульс.

Чтобы бутерброд стал полезным, попробуйте в завтраке сочетать тосты с яйцами, авокадо или арахисовым маслом, советует диетолог.

Такое же сочетание белков, полезных жиров и углеводов подойдет для обеда. А на ужин можно приготовить большой салат с белком и кусок хлеба. В конце дня вам также нужна энергия, чтобы чувствовать себя хорошо. вы любите, утверждает диетолог.

И еще диетолог дает полезный совет: если вам нравится хлеб, ешьте его, потому что строгое ограничение себя в еде, которую вы любите, может иметь неприятные последствия.