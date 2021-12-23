Вакцинация забуксовала. Скажем прямо, практически сошла на нет. Почему, когда весь мир стоит на пороге новой волны, когда продвинутые страны принимают решение о бустерных дозах (ревакцинации), чтобы укрепить защитные силы организма, у нас все застопорилось?

На этот вопрос попытался ответить доктор Евгений Комаровский.

— В начале вакцинальной кампании, те, к кому достучались, вакцинировались сразу и все, с остальными нужно работать, — сказал доктор.

Он отметил, что вакцинировались люди молодые и относительно молодые, те, которые и так болеют коронавирусом легче. Остались люди в основном в возрасте 60+.

А ведь для категории 60+ и людей с хроническими патологиями коронавирус – смертельная угроза. Уязвимых и надо было вакцинировать сначала.

— Нужно перестать запугивать пожилых людей, — продолжил Комарвоский. – Их нужно стимулировать и заинтересовывать. Кстати, очень хорошее решение о возможности потратить 1 тыс. за вакцинацию на лекарства. Только с этого нужно было начинать. Дать конкретную денежку в руки старичкам. Вот это бы сработало.

Ведь бабушки и дедушки не ходят в кинотеатры и фитнес-клубы, а вот в аптеку и супермаркет выходят регулярно.

К сожалению, сказал Комаровский, провалена информационная программа. Только сейчас предпринимаются попытки что-то сделать.

Но доходит до абсурда: показывают ролики о необходимости вакцинации в кинотеатрах, куда пускают только вакцинированных.

— А ведь на эти ролики потрачены бюджетные средства, — заметил доктор. – Так вот, эти деньги, потраченные на конкретных бабушек и дедушек, помогли бы больше.

Комаровский посоветовал политикам, которые принимают решения по вакцинации вспомнить предвыборный период, когда им политтехнологи просчитывали каждый шаг и реакцию той или иной группы избирателей: на кого стоит тратиться, а на кого нет.

— Так с вакцинацией то же самое! — сказал доктор. – Нужно понять, что среди этой популяции есть категория, до которой достучаться жизненно важно. Нужно собрать вопросы и понять, что им необходимо.

Учитывая запросы аудитории, заметил Комаровский, можно снимать те же ролики или даже мыльные оперы, основанные на реальных ковидных историях. Бабушки будут их смотреть, и возможно, сделают правильные выводы: пойдут и вакцинируются.

— Нужно рассказать им, что если они вакцинируются, то не закроют школы из-за роста заболеваемости, и их любимые внуки будут нормально учиться, — подсказал доктор.

Тем, кто сомневается в качестве размороженных вакцин, подойдет сюжетик на три минуты: путь вакцины от самолета до поликлиники. Чтобы люди увидели – холодовая цепь не прерывается. Технологии соблюдены. Вот на это тоже можно потратиться. Сработает, уверен врач Комаровский.

Чем еще можно достучаться до уязвимых? Семейные врачи. Старички им еще доверяют. Нужно поощрять тех врачей, у кого вакцинированных пациентов больше. Такая себе Covid-зарплата.

Как видим, лайфхаков у доктора Комаровского — хоть пруд пруди. Но почему-то власти не не слышат подобных советов от специалистов.

Источник: Евгений Комаровский