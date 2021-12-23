Вакцинація забуксувала. Скажемо відверто, практично зійшла нанівець. Чому, коли весь світ стоїть на порозі нової хвилі, коли просунуті країни ухвалюють рішення про бустерні дози (ревакцинацію), щоб зміцнити захисні сили організму, у нас усе застопорилося?

На це запитання спробував відповісти лікар Євген Комаровський.

– На початку вакцинальної кампанії ті, до кого достукалися, вакцинувалися відразу і все, з рештою потрібно працювати, – сказав лікар.

Він зазначив, що вакцинувалися люди молоді та відносно молоді, ті, які й так хворіють на коронавірус легше. Залишилися люди переважно віком 60+.

Адже для категорії 60+ та людей з хронічними патологіями коронавірус – смертельна загроза. Вразливих і треба було спочатку вакцинувати. А тепер що робити?

– Потрібно перестати залякувати людей похилого віку, – продовжив Комаровський. – Їх треба стимулювати та зацікавити. До речі, дуже гарне рішення щодо можливості витратити 1 тис. за вакцинацію на ліки. От з цього і треба було починати. Або дати конкретні гроші у руки стареньким. Ось це спрацювало б.

Адже бабусі та дідусі не ходять у кінотеатри та фітнес-клуби, а ось в аптеку та супермаркет виходять регулярно.

На жаль, сказав Комаровський, провалено інформаційну програму. Тільки зараз робляться спроби щось зрушити з місця.

Але доходить до абсурду: показують ролики про необхідність вакцинації в кінотеатрах, куди пускають тільки вакцинованих.

– А на ці ж ролики витрачені бюджетні кошти, – зауважив лікар. – Так от, ці гроші, витрачені на конкретних бабусь та дідусів, допомогли б більше.

Комаровський порадив політикам, які ухвалюють рішення щодо вакцинації згадати передвиборчий період, коли їм політтехнологи прораховували кожен крок та реакцію тієї чи іншої групи виборців: на кого варто витрачатися, а на кого ні.

– Так з вакцинацією те саме! – сказав лікар. – Потрібно зрозуміти, що серед цієї популяції є категорія, до якої достукатися життєво важливо. Потрібно зібрати питання та зрозуміти, що їм необхідно.

Враховуючи запити аудиторії, зауважив Комаровський, можна знімати ті ж ролики або навіть мильні опери, засновані на реальних ковідних історіях. Бабусі їх дивитимуться, і, можливо, зроблять правильні висновки: підуть і вакцинуються.

– Потрібно розповісти їм, що якщо вони вакцинуються, то не закриють школи через зростання захворюваності, і їхні улюблені онуки нормально навчатимуться, – підказав лікар.

Тим, хто має сумнів щодо якості розморожених вакцин, підійде сюжетик на три хвилини: шлях вакцини від літака до поліклініки. Щоб люди побачили – холодовий ланцюг не переривається. Технології дотримано. Ось на це те ж можна витратитись. Спрацює, впевнений лікар Комаровський.

Чим ще можна достукатися до вразливих? Сімейні лікарі. Їм старенькі ще довіряють. Отже потрібно заохочувати тих, хто має вакцинованих пацієнтів більше. Так би мовити, Covid-зарплата.

Як бачимо, лайфхаків у доктора Комаровського – хоч греблю гати. Але чомусь влада не чує подібних порад від фахівців.

Джерело: Євген Комаровський