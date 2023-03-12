Известный во всем мире британский нейрохирург Генри Марш рассказал о факторах, которые способствуют здоровью мозга, предотвращают снижение когнитивных функций и повышают качество жизни.

Пару лет назад 73-летний Марш, который десятилетиями удалял опухоли и лечил серьезные травмы головы, согласился на сканирование собственного мозга.

По его словам, он не слишком беспокоился о результатах, ведь он хорошо тренировался, оставался умственно активным и не проявлял каких-либо признаков снижения когнитивных функций.

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— Но то, что я увидел немного шокирующим: мой мозг выглядел довольно старым. Я не должен был удивляться в свои 70 лет. Но это было довольно страшно, — признался Марш.

Тем не менее, есть некоторые вещи, которые, по словам Марша, мы можем сделать, чтобы уменьшить вероятность возникновения проблем в будущем.

— Прежде всего, избегайте ударов головой. Есть убедительные доказательства того, что даже незначительные травмы головы в совокупности вызывают повреждения мозга, — объясняет нейрохирург.

По его словам, это идея церебрального резерва: чем активнее ваш мозг, тем дольше разряжаются батареи.

Эту теорию, по мнению Марша, можно распространить и на образование. Теория состоит в том, что чем больше связей в нашем мозгу, которые включает и процесс обучения, тем дольше мозг изнашивается.

Одним из способов поддержания умственной активности для Марша является сочинение сказок для внуков, которые он надеется начать писать должным образом.

— Это должна быть моя последняя книга. Как и большинство людей, я в ужасе от перспектив, которые ждут моих внуков через 30 или 40 лет. Бог знает, где будет мир, — признается хирург.

К слову, Марш в 1990-х годах некоторое время работал в Украине и недавно был в Киеве, как раз тогда, когда на город летели российские крылатые ракеты.

— Я не то, чтобы испугался, но было очень напряженно, — признался Генри.

Единственная область, которая, по мнению Марша, предлагает довольно убедительные доказательства по сохранению здоровой активности мозга, это физические упражнения.

— Это почти универсальная панацея. Люди, которые регулярно занимаются спортом, реже страдают деменцией и депрессией. Хотя вы не можете доказать причинно-следственную связь, — отмечает Марш.

Хотя фактор удачи, по словам хирурга, тоже никто не отменял. Марш удалил бесчисленное количество опухолей из мозга и говорит, что никогда не было очевидной причины, по которой у одних людей они развиваются, а у других нет.

Что касается самого Генри, то сейчас его больше всего беспокоит не мозг, а рак простаты, который у него выявили в 2021 году. Диагноз дал ему более четкое представление о жизни.