Відомий у всьому світі британський нейрохірург Генрі Марш розповів про фактори, які сприяють здоров’ю мозку, запобігають зниженню когнітивних функцій і підвищують якість життя.

Пару років тому 73-річний Марш, який десятиліттями видаляв пухлини і лікував серйозні травми голови, погодився на сканування власного мозку.

За його словами, він не надто непокоївся щодо результатів, адже він добре тренувався, залишався розумово активним і не виявляв будь-яких ознак зниження когнітивних функцій.

Зараз дивляться

– Але те, що я побачив трохи шокуючим: мій мозок виглядав досить старим. Я не повинен був дивуватися у свої 70 років. Але це було досить страшно, – зізнався Марш.

Однак є деякі речі, які, за словами Марша, ми можемо зробити, щоб зменшити ймовірність виникнення проблем у майбутньому.

– Перш за все, уникайте ударів головою. Є переконливі докази того, що навіть незначні травми голови в сукупності викликають пошкодження мозку, – пояснює нейрохірург.

За його словами, це ідея церебрального резерву: чим активніше ваш мозок, тим довше розряджаються батареї.

Цю теорію, на думку Марша, можна поширити і на освіту. Теорія полягає в тому, що чим більше зв’язків в нашому мозку, які включає і процес навчання, тим довше мозок зношується.

Одним із способів підтримувати розумову активність для Марша є написання казок для онуків, які він сподівається почати писати належним чином.

– Це має бути моя остання книга. Як і більшість людей, я в жаху від перспектив, які чекають моїх онуків через 30 або 40 років. Бог знає, де буде світ, – зізнається хірург.

До слова, Марш у 1990-х роках деякий час працював в Україні і нещодавно був у Києві, якраз тоді, коли на місто летіли російські крилаті ракети.

– Я не те, щоб злякався, але було дуже напружено, – зізнався Генрі.

Єдина область, яка, на думку Марша, пропонує досить переконливі докази щодо збереження здорової активності мозку, це фізичні вправи.

– Це майже універсальна панацея. Люди, які регулярно займаються спортом, рідше страждають на деменцію та депресію. Хоча ви не можете довести причинно-наслідковий зв’язок, – зазначає Марш.

Хоча фактор удачі, за словами хірурга, теж ніхто не відміняв. Марш видалив незліченну кількість пухлин з мозку і каже, що ніколи не було очевидної причини, чому у деяких вони розвиваються, а у деяких — ні.

Що стосується самого Генрі, то зараз його найбільше непокоїть не мозок, а рак простати, який у нього виявили в 2021 році. Діагноз дав йому більш чітке уявлення про життя.