Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV рассказала, что можно добавлять в молоко, чтобы оно стало более полезным и лучше усваивалось.

— Первое, что приходит на ум, когда мы говорим о повышении полезности молока, это кипячение, — говорит медик.

Однако, по словам терапевта, если молоко кипятить слишком долго, то есть более 10 минут, то молочный белок подвергается негативным структурным изменениям. И напиток вместо пользы принесет вред.

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Поэтому врач рекомендует снимать молоко с плиты сразу после того, как оно закипит.

Что же касается лучшего усвоения чрезвычайного важного для организма молочного белка, то молоко лучше всего пить в качестве отдельного приема пищи, то есть не сочетать с другими продуктами.

Но в то же время, говорит врач, полезные свойства молока усилятся, если выпивать его с такими вкусняшками, как изюм, финики, банан.

Кроме того, молоко опять-таки лучше усвоится, если в него добавить такие специи, как корица, мускатный орех, имбирь, шафран, куркума, кардамон.

И, наконец, хорошо подогретое молоко с добавлением топленого масла и меда превращается в эффективное лекарство против простуд и болезней суставов, таких как артрит и артроз.