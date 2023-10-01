Сімейна лікарка, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла, що можна додавати в молоко, щоб воно стало кориснішим і краще засвоювалося.

– Перше, що спадає на думку, коли ми говоримо про підвищення корисності молока, це кип’ятіння, – каже медик.

Однак, за словами терапевта, якщо молоко кип’ятити занадто довго, тобто понад 10 хвилин, то молочний білок зазнає негативних структурних змін. І напій замість користі принесе шкоду.

Зараз дивляться

Тому лікар рекомендує знімати молоко з плити одразу після того, як воно закипить.

Що ж до кращого засвоєння надзвичайно важливого для організму молочного білка, то молоко найкраще пити як окремий прийом їжі, тобто не поєднувати з іншими продуктами.

Але водночас, каже лікар, корисні властивості молока посиляться, якщо випивати його з такими смаколиками, як родзинки, фініки, банан.

Крім того, молоко знову-таки краще засвоїться, якщо в нього додати такі спеції, як кориця, мускатний горіх, імбир, шафран, куркума, кардамон.

І, нарешті, добре підігріте молоко з додаванням топленого масла й меду перетворюється на ефективні ліки проти застуд і хвороб суглобів, таких як артрит і артроз.