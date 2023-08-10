Многие считают солнечные очки стильным аксессуаром, однако офтальмологи не просто рекомендуют, а настаивают — в солнечные и жаркие дни нельзя выходить на улицу без этого атрибута.

Дон Мари Дэвис, дерматолог клиники Mayo Clinic говорит, что солнцезащитные очки помогают и предотвратить рак кожи вокруг глаз, и защитить от потери зрения.

Как выбрать правильные очки? Вот такие рекомендации предоставляет Американская академия офтальмологии:

1. Ищите пометку 100% защита

На английском это может выглядеть так — 100 percent UV protection или UV absorption up to 400nm (УФ-поглощение до 400 нанометров).

2. Более темные очки не всегда означают лучшую защиту

Темный цвет — это не про защиту. Это про визуальный вид. Опять же, обращайте внимание на отметку по защите от ультрафиолета.

3. Очки с поляризованными линзами не всегда защищают именно от ультрафиолета

Поляризованные линзы — это линзы с многослойной структурой. Они содержат специальный фильтр, который может блокировать лучи, отраженные от гладких поверхностей. Например, воды, снега, дороги и тому подобное. Однако проверьте дополнительно защиту именно от ультрафиолета.

4. Выбирайте большие очки

Чем больше линзы в очках, тем лучшую защиту от солнца они предоставляют. Поэтому обращайте внимание на очки оверсайз.

5. Дорогостоящие очки не всегда лучше

Классные дизайнерские очки за баснословную цену могут не давать 100% защиты от ультрафиолета.

6. Солнцезащитные очки не подходят для солярия

Полагаясь на солнцезащитные очки в солярии, вы можете повредить роговицу (фотокератит) и даже сетчатку, рискуя необратимо потерять центральное зрение.

7. Линзы солнцезащитных очков могут быть и стеклянными, и пластиковыми

Материал не влияет на защиту от ультрафиолета, если она предусмотрена в изделии и есть та самая пометка 100%.

Источник: Бережи себе