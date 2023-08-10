Багато хто вважає сонячні окуляри стильним аксесуаром, проте офтальмологи не просто рекомендують, а наполягають – у сонячні та спекотні дні не можна виходити на вулицю без цього атрибуту.

Дон Марі Девіс, лікарка-дерматолог клініки Mayo Clinic каже, що сонцезахисні окуляри допомагають і запобігти раку шкіри навколо очей, і захистити від втрати зору.

Як вибрати правильні окуляри? Ось такі рекомендації надає Американська академія офтальмології:

1. Шукайте позначку 100% захист

Англійською це може бути так – 100 percent UV protection або UV absorption up to 400nm (УФ-поглинання до 400 нанометрів).

2. Темніші окуляри не завжди означають кращий захист

Темний колір – це не про захист. Це про візуальний вигляд. Знову ж таки, звертайте увагу на позначку щодо захисту від ультрафіолету.

3. Окуляри з поляризованими лінзами не завжди захищають саме від ультрафіолету

Поляризовані лінзи – це лінзи з багатошаровою структурою. Вони містять спеціальний фільтр, що може блокувати промені, відбиті від гладких поверхонь. Як-от, води, снігу, дороги тощо. Проте перевірте додатково захист саме від ультрафіолету.

4. Обирайте великі окуляри

Що більші лінзи в окулярах, то кращий захист від сонця вони гарантують. Тому звертайте увагу на окуляри оверсайз.

5. Дорогі окуляри не завжди кращі

Класні дизайнерські окуляри за нечувану ціну можуть не давати 100% захисту від ультрафіолету.

6. Сонцезахисні окуляри захищають від сонця, проте не підходять для солярію

Покладаючись на сонцезахисні окуляри в солярії, ви можете пошкодити рогівку (фотокератит) і навіть сітківку, ризикуючи незворотно втратити центральний зір.

7. Лінзи сонцезахисних окулярів можуть бути і скляними, і пластиковими

Матеріал не впливає на захист від ультрафіолету, якщо він передбачений у виробі та є сама позначка 100%.

Джерело: Бережи себе