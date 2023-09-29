Существует множество диет и методов похудения, которые обещают быстрые результаты. Однако появляется все больше медицинских исследований, которые подтверждают неэффективность одного из самых популярных подходов к похудению — интуитивное питание.

О том, что такое интуитивное питание и почему оно не поможет вам похудеть, Фактам ICTV рассказала врач и health-эксперт Ульяна Вернер.

Интуитивное питание — это подход, который призывает людей потреблять пищу в соответствии с собственными физиологическими сигналами и потребностями организма, а не придерживаться жестких ограничений или рационов. Этот метод позволяет отказаться от диет и вместо этого научить людей слушать свое тело и чувство голода и сытости.

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Интуитивное питание может иметь свои преимущества:

Способствует пониманию собственных потребностей: помогает людям понять, когда они действительно голодны и когда уже наелись, что может помочь избежать переедания.

помогает людям понять, когда они действительно голодны и когда уже наелись, что может помочь избежать переедания. Улучшает отношение к еде: интуитивное питание может помочь выработать положительные и здоровые отношения с едой, избежать чувства вины и стресса, связанных с едой.

интуитивное питание может помочь выработать положительные и здоровые отношения с едой, избежать чувства вины и стресса, связанных с едой. Способствует совершенствованию выбора пищи: во время практики интуитивного питания, люди учатся выбирать больше свежих и естественных продуктов, что может улучшить их здоровье.

Но интуитивное питание также имеет свои недостатки и ограничения, особенно – если целью является похудение:

Неэффективность для похудения: интуитивное питание не предоставляет конкретных правил относительно количества потребляемой пищи, поэтому оно может быть неэффективным для похудения и контроля веса.

интуитивное питание не предоставляет конкретных правил относительно количества потребляемой пищи, поэтому оно может быть неэффективным для похудения Риск переедания: многие люди могут легко переедать, особенно если они едят в соответствии с собственным интуитивным голодом, а не учитывают калорийный баланс.

многие люди могут легко переедать, особенно если они едят в соответствии с собственным интуитивным голодом, а не учитывают калорийный баланс. Вредный выбор пищи: свободный выбор пищи может привести к преобладанию высококалорийной пищи, что может негативно влиять на здоровье и способствовать набору веса.

свободный выбор пищи может привести к преобладанию высококалорийной пищи, что может негативно влиять на здоровье и способствовать набору веса. Не подходит для всех: интуитивное питание не подходит для всех и не рассматривает индивидуальные особенности и потребности. Некоторым людям может быть необходима более детальная стратегия питания.

Вместо отказа от диет или веры в магическую силу интуитивного питания, ученые и врачи рекомендуют выбрать более сбалансированный подход:

Диеты под руководством врача: обращайтесь к врачу или диетологу, которые смогут подобрать вам индивидуальную диету, учитывая ваши потребности и цели.

обращайтесь к врачу или диетологу, которые смогут подобрать вам индивидуальную диету, учитывая ваши потребности и цели. Физическая активность: регулярная физическая активность не менее важна, чем правильное питание для здоровья и похудения.

регулярная физическая активность не менее важна, чем правильное питание для здоровья и похудения. Осознанное питание: сосредоточьте внимание на том, что вы выбираете для приема пищи, обращая внимание на сигналы от тела.

Интуитивное питание может быть привлекательным идеалом, но медицинские доказательства свидетельствуют о том, что этот подход не всегда помогает похудеть и поддерживать здоровое состояние. Вместо того, чтобы верить в магическую силу этого метода, рекомендуется выбрать научно обоснованные и индивидуальные стратегии для достижения здорового веса и поддержания вашего организма.