Існує безліч дієт і методів схуднення, які обіцяють швидкі результати. Однак з’являється все більше медичних досліджень, які підтверджують неефективність одного з найпопулярніших підходів до схуднення – інтуїтивне харчування.

Про те, що таке інтуїтивне харчування і чому воно не допоможе вам схуднути, Фактам ICTV розповіла лікарка та health-експертка Уляна Вернер.

Інтуїтивне харчування – це підхід, який закликає людей споживати їжу згідно з власними фізіологічними сигналами та потребами організму, а не дотримуватися жорстких обмежень чи раціонів. Цей метод дозволяє відмовитися від дієт, а замість цього навчити людей слухати своє тіло й відчуття голоду та ситості.

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Інтуїтивне харчування може мати свої переваги:

Сприяє розумінню власних потреб: допомагає людям зрозуміти, коли вони дійсно голодні, а коли вже наїлися, що може допомогти уникнути переїдання. Покращує ставлення до їжі: інтуїтивне харчування може допомогти виробити позитивні та здорові стосунки з їжею, уникнути почуття вини та стресу, пов’язаних із харчуванням. Сприяє вдосконаленню вибору їжі: під час практики інтуїтивного харчування, люди навчаються вибирати більше свіжих і природних продуктів, що може покращити їхнє здоров’я.

Проте інтуїтивне харчування також має свої недоліки та обмеження, надто – якщо метою є схуднення:

Неефективність для схуднення: інтуїтивне харчування не надає конкретних правил щодо кількості споживаної їжі, тому воно може бути неефективним для схуднення та контролю ваги. Ризик переїдання: багато людей можуть легко переїдати, особливо, коли вони їдять відповідно до власного інтуїтивного голоду, а не враховують калорійний баланс. Шкідливий вибір їжі: вільний вибір їжі може призвести до переважання висококалорійної їжі, що може негативно впливати на здоров’я та сприяти набору ваги. Не підходить для всіх: інтуїтивне харчування не підходить для всіх і не розглядає індивідуальні особливості та потреби. Деяким людям може бути необхідна детальніша стратегія харчування.

Замість відмови від дієт чи віри у магічну силу інтуїтивного харчування, науковці та лікарі рекомендують обрати більш збалансований підхід:

Дієти під керівництвом лікаря: звертайтеся до лікаря або дієтолога, які зможуть підібрати вам індивідуальну дієту, враховуючи ваші потреби та цілі. Фізична активність: регулярна фізична активність є не менш важливою, ніж правильне харчування для здоров’я та схуднення. Усвідомлене харчування: зосередьте увагу на тому, що ви обираєте для прийому їжі, звертаючи увагу на сигнали від тіла.

Інтуїтивне харчування може бути привабливим ідеалом, але медичні докази свідчать про те, що цей підхід не завжди допомагає схуднути та підтримувати здоровий стан. Замість того, щоб вірити в магічну силу цього методу, рекомендується обрати науково обґрунтовані та індивідуальні стратегії для досягнення здорової ваги та підтримки вашого організму.