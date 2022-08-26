Медики, которые спасаясь от войны в Украине оказались на территории Польши, имеют возможность трудоустроится по специальности.

Чтобы получить право лечить в Польше, нужно закончить курсы профессионального польского языка или подтвердить его знания, а затем подать заявку в Министерство здравоохранения Польши.

Министр здравоохранения Адам Недзельский в своем Twitter сообщил, что всего в польском здравоохранении работают уже 40 тыс. врачей из Украины, получивших официальное разрешение.

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— Согласно регламенту, принятому в конце 2020 года, врачи из-за пределов ЕС трудоустраиваются по упрощенной процедуре. Устраивающемуся на работу врачу больше не нужно подтверждать диплом и проходить стажировку, — говорится в сообщении.

Отмечается, что достаточно иметь документально подтвержденные пять лет медицинского обучения и три года профессиональной практики перед приездом в Польшу.

Сообщается также, что в польских больницах довольны работой украинских коллег.

Источник: Ukrayina.pl