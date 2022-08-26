Медики, які рятуючись від війни в Україні опинилися на території Польщі, мають можливість працевлаштуватися за фахом.

Щоб отримати право лікувати в Польщі, потрібно закінчити курси професійної польської мови або підтвердити її знання, а потім подати заявку в Міністерство охорони здоров’я Польщі.

Міністр охорони здоров’я Адам Недзельський у своєму Twitter повідомив, що всього в польській охороні здоров’я працюють вже 40 тис. лікарів з України, які отримали офіційний дозвіл.

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– Згідно з регламентом, прийнятим наприкінці 2020 року, лікарі з-за меж ЄС працевлаштовуються за спрощеною процедурою. Лікарю, який влаштовується на роботу, більше не потрібно підтверджувати диплом і проходити стажування, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що достатньо мати документально підтверджені п’ять років медичного навчання та три роки професійної практики перед приїздом до Польщі.

Повідомляється також, що в польських лікарнях задоволені роботою українських колег.

Джерело: Ukrayina.pl