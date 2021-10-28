В Украине ситуация с охватом рутинными прививками остается угрожающей. Из-за этого в стране впервые за много лет зафиксировали случай полиомиелита у 17-летнего ребенка.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин. На заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (комиссия ТЭБ и ЧС) приняли решение поручить руководителям ОГА срочно обеспечить меры по иммунизации от полиомиелита непривитых детей в возрасте до 5 лет включительно.

Также во всей стране усилят эпидемиологический надзор за случаями острого вялого паралича.

— Мы должны срочно усилить защиту других детей, которые отныне также под угрозой инфицирования. Ведь наиболее уязвимы к полиомиелиту — именно дети до 5 лет, — отметил Кузин.

По состоянию на 1 октября уровень охвата тремя дозами прививок от полиомиелита детей до года составляет лишь 59,7 %.

Лучшая ситуация в г. Киеве (81,2 %), Кировоградской (72,5 %) и Сумской областях (69,7 %). Худшая — Закарпатской (49,7 %), Ивано-Франковской (47,7 %) и Херсонской областях (47,6 %). Для формирования коллективного иммунитета от болезни он должен достигать 95%.

В начале октября в Украине подтвердили случай полиомиелита у полуторагодовалого ребенка из Ровенской области. Родители ребенка сознательно отказались от прививок, предусмотренных медицинскими стандартами, из-за религиозных убеждений.

Полиомиелит — это острое инфекционное заболевание. Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну. Чаще всего — через грязные руки, зараженную пищу и воду. В зоне риска каждый невакцинированный ребенок и взрослый.

Для того чтобы защититься от полиомиелита, необходимо вакцинироваться. Такую прививку делают впервые ребенку в четыре месяца, затем в шесть месяцев, повторную дозу малыш получает в 18 месяцев. Затем ребенка вакцинируют в шесть лет и 14 лет. Получить прививку можно бесплатно в государственных учреждениях.