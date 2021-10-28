В Україні ситуація з охопленням рутинними щепленнями залишається загрозливою. Через це у країні вперше за багато років зафіксували випадок поліомієліту у 17-річної дитини.
Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. На засіданні Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (комісії ТЕБ та НС) ухвалили рішення доручити керівникам ОДА терміново забезпечити заходи з імунізації від поліомієліту невакцинованих дітей віком до 5 років включно.
Також у всій країні посилять епідеміологічний нагляд за випадками гострого в’ялого паралічу.
– Ми маємо терміново посилити захист інших дітей, які відтепер також під загрозою інфікування. Адже найбільш вразливі до поліомієліту – саме діти до 5 років, – зазначив Кузін.
Станом на 1 жовтня рівень охоплення трьома дозами щеплень від поліомієліту дітей до року становить лише 59,7 %.
Найкраща ситуація у м. Києві (81,2 %), Кіровоградській (72,5 %) та Сумській областях (69,7 %). Найгірша — Закарпатській (49,7 %), Івано-Франківській (47,7 %) та Херсонській областях (47,6 %). Для формування колективного імунітету від хвороби він має сягати 95%.
На початку жовтня в Україні підтвердили випадок поліомієліту у півторарічної дитини з Рівненської області. Батьки дитини свідомо відмовились від щеплень, які передбачені медичними стандартами, через релігійні переконання.
Поліомієліт — це гостре інфекційне захворювання. Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину. Найчастіше — через брудні руки, інфіковану їжу та воду. У зоні ризику кожна невакцинована дитина і дорослий.
Для того, щоб захиститися від поліомієліту, необхідно вакцинуватися. Таке щеплення роблять вперше дитині у чотири місяці, потім у шість місяців, повторну дозу малюк отримує у 18 місяців. Потім дитину вакцинують у шість років та 14 років. Отримати щеплення можна безкоштовно у державних установах.