В Україні ситуація з охопленням рутинними щепленнями залишається загрозливою. Через це у країні вперше за багато років зафіксували випадок поліомієліту у 17-річної дитини.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. На засіданні Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (комісії ТЕБ та НС) ухвалили рішення доручити керівникам ОДА терміново забезпечити заходи з імунізації від поліомієліту невакцинованих дітей віком до 5 років включно.

Також у всій країні посилять епідеміологічний нагляд за випадками гострого в’ялого паралічу.