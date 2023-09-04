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Магнитные бури в сентябре: даты, симптомы метеозависимости, как уберечься

4 сентября 2023, 10:07
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
магнітні бурі
Источник: Pexels

Как сообщают эксперты, магнитные бури в сентябре в общей сложности продлятся девять дней. Самая продолжительная буря ожидается с 6 по 10 сентября: 6 числа будет средней по мощности (5 баллов), в остальные дни — слабой (3-4 балла).

Следующая повышенная солнечная активность ожидается с 26 по 28 сентября. 26 числа мощность бури составит 5 баллов, а 27 и 28 числа — по 4 балла. Последняя слабая магнитная буря ожидается 30 сентября.

Чаще других влияние бурь ощущают метеочувствительные и пожилые люди, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями.

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Симптомы во время магнитных бурь:

  • головная боль;
  • тошнота и рвота;
  • боль в области живота;
  • боль в спине и пояснице;
  • повышенное давление;
  • сонливость или бессонница;
  • обострение хронических болезней.

В дни предполагаемой бури соблюдайте следующие правила:

  • откажитесь от жирной, мучной, острой пищи и фастфуда, ешьте больше сезонных овощей и фруктов, зелени, орехов, рыбы;
  • пейте не меньше 1,5 литра жидкости в сутки, в том числе в виде чая и компотов;
  • в опасные дни откажитесь от кофе, алкоголя и энергетиков, постарайтесь меньше курить;
  • увеличьте физическую активность, сделайте зарядку в дни магнитных бурь;
  • проводите больше времени на улице, а вместо поездок на транспорте больше ходите пешком;
  • регулярно проветривайте комнату, особенно перед сном;
  • займитесь хобби или любым приятным делом, пообщайтесь с животными;
  • избегайте стресса в вашей жизни, не участвуйте в конфликтах;
  • ложитесь спать в одно и то же время, спите не меньше 7 часов в сутки.

Источник
УНИАН
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