Как сообщают эксперты, магнитные бури в сентябре в общей сложности продлятся девять дней. Самая продолжительная буря ожидается с 6 по 10 сентября: 6 числа будет средней по мощности (5 баллов), в остальные дни — слабой (3-4 балла).
Следующая повышенная солнечная активность ожидается с 26 по 28 сентября. 26 числа мощность бури составит 5 баллов, а 27 и 28 числа — по 4 балла. Последняя слабая магнитная буря ожидается 30 сентября.
Чаще других влияние бурь ощущают метеочувствительные и пожилые люди, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями.
Симптомы во время магнитных бурь:
- головная боль;
- тошнота и рвота;
- боль в области живота;
- боль в спине и пояснице;
- повышенное давление;
- сонливость или бессонница;
- обострение хронических болезней.
В дни предполагаемой бури соблюдайте следующие правила:
- откажитесь от жирной, мучной, острой пищи и фастфуда, ешьте больше сезонных овощей и фруктов, зелени, орехов, рыбы;
- пейте не меньше 1,5 литра жидкости в сутки, в том числе в виде чая и компотов;
- в опасные дни откажитесь от кофе, алкоголя и энергетиков, постарайтесь меньше курить;
- увеличьте физическую активность, сделайте зарядку в дни магнитных бурь;
- проводите больше времени на улице, а вместо поездок на транспорте больше ходите пешком;
- регулярно проветривайте комнату, особенно перед сном;
- займитесь хобби или любым приятным делом, пообщайтесь с животными;
- избегайте стресса в вашей жизни, не участвуйте в конфликтах;
- ложитесь спать в одно и то же время, спите не меньше 7 часов в сутки.