Как сообщают эксперты, магнитные бури в сентябре в общей сложности продлятся девять дней. Самая продолжительная буря ожидается с 6 по 10 сентября: 6 числа будет средней по мощности (5 баллов), в остальные дни — слабой (3-4 балла).

Следующая повышенная солнечная активность ожидается с 26 по 28 сентября. 26 числа мощность бури составит 5 баллов, а 27 и 28 числа — по 4 балла. Последняя слабая магнитная буря ожидается 30 сентября.

Чаще других влияние бурь ощущают метеочувствительные и пожилые люди, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями.

Симптомы во время магнитных бурь:

головная боль;

тошнота и рвота;

боль в области живота;

боль в спине и пояснице;

повышенное давление;

сонливость или бессонница;

обострение хронических болезней.

В дни предполагаемой бури соблюдайте следующие правила: