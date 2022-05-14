Медпомощь украинцам в Словакии — на что имеют право и куда обращаться

Украинцы, которые из-за войны временно находятся на территории Словакии, имеют право на бесплатную медицинскую помощь.
Однако перечень услуг зависит от статуса лица, претендующего на них.
Статус и права
Если человек не получил статус временной защиты:
- бесплатная неотложная и необходимая медицинская помощь (предоставляется больницами, имеющими соглашение с Общей медицинской страховой компанией);
- получение рецепта на лекарства у семейного или лечащего врача (стоимость лекарства не возмещается).
Подал заявление, но не получил статус:
- неотложная помощь, оказываемая экстренными амбулаторными службами и приемной центральных больниц;
- медицинская помощь, которую врач рекомендует при осмотре.
Получил временную защиту:
- медицинская помощь, необходимость которой определяет врач;
- бесплатные медикаменты, медицинские изделия и диетическое питание.
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Как работает медицинская система Словакии:
- пациент должен закрепиться за врачом общей практики (для взрослых, детей и подростков), специализированными врачами – гинекологом и стоматологом, а также другими;
- попасть к другим узким специалистам бесплатно можно по направлению от врачей первичного звена;
- обращаться за неотложной медицинской помощью можно без направления;
- выбрать для себя и своего ребенка врача общей практики, заключить с ним соглашение следует сразу после получения статуса временной защиты.
Список бесплатных услуг для тех, кто получил статус:
- неотложная медицинская помощь в государственных больницах;
- консультация врача общей практики, гинеколога, стоматолога и других специалистов;
- профилактика заболеваний и прививки, согласно словацкому календарю вакцинации;
- помощь, которую рекомендует врач при обследовании;
- первичное медицинское освидетельствование детей, идущих в школу;
- неотложная стоматологическая помощь в ряде клиник;
- психологическая помощь;
- лекарства по рецептам;
- помощь для людей с ограниченными возможностями;
- помощь при хронических заболеваниях.
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Полезные контакты:
- линия здравоохранения для украинцев – +421-221-025-075;
- общая медицинская страховая компания – 0-850-003-003;
- для общих вопросов (операторы говорят по-украински) — +421-513-816-111/+421-259-765-111;
- скорая медицинская консультация на украинском языке — +421-221-025-075;
- инфолиния для больных ВИЧ и туберкулезом — +421-907-923-122.