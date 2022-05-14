Медпомощь украинцам в Словакии — на что имеют право и куда обращаться

Украинцы, которые из-за войны временно находятся на территории Словакии, имеют право на бесплатную медицинскую помощь.

Однако перечень услуг зависит от статуса лица, претендующего на них.

Статус и права

Если человек не получил статус временной защиты:

бесплатная неотложная и необходимая медицинская помощь (предоставляется больницами, имеющими соглашение с Общей медицинской страховой компанией);

получение рецепта на лекарства у семейного или лечащего врача (стоимость лекарства не возмещается).

Подал заявление, но не получил статус:

неотложная помощь, оказываемая экстренными амбулаторными службами и приемной центральных больниц;

медицинская помощь, которую врач рекомендует при осмотре.

Получил временную защиту:

медицинская помощь, необходимость которой определяет врач;

бесплатные медикаменты, медицинские изделия и диетическое питание.

Как работает медицинская система Словакии:

пациент должен закрепиться за врачом общей практики (для взрослых, детей и подростков), специализированными врачами – гинекологом и стоматологом, а также другими;

попасть к другим узким специалистам бесплатно можно по направлению от врачей первичного звена;

обращаться за неотложной медицинской помощью можно без направления;

выбрать для себя и своего ребенка врача общей практики, заключить с ним соглашение следует сразу после получения статуса временной защиты.

Список бесплатных услуг для тех, кто получил статус:

неотложная медицинская помощь в государственных больницах;

консультация врача общей практики, гинеколога, стоматолога и других специалистов;

профилактика заболеваний и прививки, согласно словацкому календарю вакцинации;

помощь, которую рекомендует врач при обследовании;

первичное медицинское освидетельствование детей, идущих в школу;

неотложная стоматологическая помощь в ряде клиник;

психологическая помощь;

лекарства по рецептам;

помощь для людей с ограниченными возможностями;

помощь при хронических заболеваниях.

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