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Медпомощь украинцам в Словакии — на что имеют право и куда обращаться

14 мая 2022, 11:55
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
лікар,
Источник: Depositphotos

Украинцы, которые из-за войны временно находятся на территории Словакии, имеют право на бесплатную медицинскую помощь.

Однако перечень услуг зависит от статуса лица, претендующего на них.

Статус и права

Если человек не получил статус временной защиты:

  • бесплатная неотложная и необходимая медицинская помощь (предоставляется больницами, имеющими соглашение с Общей медицинской страховой компанией);
  • получение рецепта на лекарства у семейного или лечащего врача (стоимость лекарства не возмещается).

Подал заявление, но не получил статус:

  • неотложная помощь, оказываемая экстренными амбулаторными службами и приемной центральных больниц;
  • медицинская помощь, которую врач рекомендует при осмотре.

Получил временную защиту:

  • медицинская помощь, необходимость которой определяет врач;
  • бесплатные медикаменты, медицинские изделия и диетическое питание.
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Как работает медицинская система Словакии:

  • пациент должен закрепиться за врачом общей практики (для взрослых, детей и подростков), специализированными врачами – гинекологом и стоматологом, а также другими;
  • попасть к другим узким специалистам бесплатно можно по направлению от врачей первичного звена;
  • обращаться за неотложной медицинской помощью можно без направления;
  • выбрать для себя и своего ребенка врача общей практики, заключить с ним соглашение следует сразу после получения статуса временной защиты.

Список бесплатных услуг для тех, кто получил статус:

  • неотложная медицинская помощь в государственных больницах;
  • консультация врача общей практики, гинеколога, стоматолога и других специалистов;
  • профилактика заболеваний и прививки, согласно словацкому календарю вакцинации;
  • помощь, которую рекомендует врач при обследовании;
  • первичное медицинское освидетельствование детей, идущих в школу;
  • неотложная стоматологическая помощь в ряде клиник;
  • психологическая помощь;
  • лекарства по рецептам;
  • помощь для людей с ограниченными возможностями;
  • помощь при хронических заболеваниях.
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Полезные контакты:

  • линия здравоохранения для украинцев – +421-221-025-075;
  • общая медицинская страховая компания – 0-850-003-003;
  • для общих вопросов (операторы говорят по-украински) — +421-513-816-111/+421-259-765-111;
  • скорая медицинская консультация на украинском языке — +421-221-025-075;
  • инфолиния для больных ВИЧ и туберкулезом — +421-907-923-122.

Источник
Минздрав
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