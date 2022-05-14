Медична допомога українцям у Словаччині – на що мають право і куди звертатися

Українці, які через війну тимчасово перебувають на території Словаччини, мають право на безоплатну медичну допомогу.

Однак перелік послуг залежить від статусу особи, яка на них претендує.

Статус та права

Якщо людина не отримали статусу тимчасового захисту:

безоплатна невідкладна та необхідна медична допомога (надається лікарнями, які мають угоду із Загальною медичною страховою компанією);

отримання рецепту на ліки у сімейного або лікаря, який лікує (вартість ліків не відшкодовується).

Подала заяву, але не отримала статусу:

невідкладна допомога, яку надають екстрені амбулаторні служби та приймальні центральних лікарень;

медична допомога, яку лікар рекомендує під час огляду.

Отримала тимчасовий захист:

медична допомога, необхідність якої визначає лікар;

безоплатні медикаменти, медичні вироби та дієтичне харчування.

Як працює медична система Словаччини:

пацієнт має закріпитися за лікарем загальної практики (для дорослих, дітей та підлітків), спеціалізованими лікарями – гінекологом та стоматологом, а також іншими;

потрапити до інших вузьких спеціалістів безкоштовно можна за направленням від лікарів первинної ланки;

звертатися за невідкладною медичною допомогою можна без направлення;

обрати для себе та своєї дитини лікаря загальної практики, укласти з ним угоду треба одразу після отримання статусу тимчасового захисту.

Перелік безкоштовних послуг для тих, хто отримав статус:

невідкладна медична допомога в державних лікарнях;

консультація лікаря загальної практики, гінеколога, стоматолога та деяких інших спеціалістів;

профілактика захворювань та щеплення, згідно зі словацьким календарем вакцинації;

допомога, яку рекомендує лікар під час обстеження;

первинний медичний огляд дітей, які йдуть до школи;

невідкладна стоматологічна допомога у низці клінік;

психологічна допомога;

ліки за рецептами;

допомога для людей з обмеженими можливостями;

допомога під час хронічних захворювань.

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