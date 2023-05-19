Эксперты популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя дали разъяснение по поводу распространенного мифа о том, что употребление моркови может помочь улучшить зрение.

— Морковь действительно связана со здоровьем глаз. Однако улучшить зрение — точно не в ее силах, — объясняют медики.

По словам экспертов, виновники морковной популярности — каротиноиды. В частности бета-каротин, который в ходе определенных преобразований в организме человека становится витамином А.

Это соединение задействовано во многих процессах роста и развития – как антиоксидант, как компонент основного пигмента глаз родопсина и тому подобное. Простыми словами, витамин А помогает глазам приспособиться к резкой смене освещенности.

— Помните те долгие часы плановых отключений? Когда вы сидите с фонариками или свечами, а потом долгожданный свет включают — и вот вы уже делаете отложенные дела, будто ничего и не было. Вот-вот, это именно он, — говорят медики

Вывод: морковь — это полезный и вкусный продукт. Однако может помочь для улучшения зрения только в случае, если его ухудшение было вызвано дефицитом витамина А. Такое случается крайне редко. Поэтому если замечаете, что стали хуже видеть, следует обратиться к офтальмологу.

И, кстати, пополнять организм витамином А можно не только морковной диетой. Стоит, например, добавить в рацион зелень, различные корнеплоды, помидоры, тыкву, красный перец, бобовые, яблоки и другие овощи.

Источник: Береги себя