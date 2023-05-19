Експерти популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе дали роз’яснення з приводу поширеного міфу про те, що вживання моркви може допомогти поліпшити зір.

– Морква дійсно пов’язана зі здоров’ям очей. Однак поліпшити зір – точно не в її силах, – пояснюють медики.

За словами експертів, винуватці морквяної популярності – каротиноїди. Зокрема бета-каротин, який під час певних перетворень в організмі людини стає вітаміном А.

Ця сполука задіяна в багатьох процесах росту та розвитку – як антиоксидант, як компонент основного пігменту очей родопсину тощо. Простими словами, вітамін А допомагає очам пристосуватися до різкої зміни освітленості.

– Пам’ятаєте ті довгі години планових відключень? Коли ви сидите з ліхтариками чи свічками, а потім довгоочікуване світло вмикають – і ось ви вже робите відкладені справи, ніби нічого й не було. Ось-ось, це саме він, – кажуть медики.

Висновок: морква – це корисний і смачний продукт. Однак може допомогти для поліпшення зору лише в разі, якщо його погіршення було спричинене дефіцитом вітаміну А. Таке трапляється вкрай рідко. Тож якщо помічаєте, що стали гірше бачити, слід звернутися до офтальмолога.

І, до речі, поповнювати організм вітаміном А можна не лише морквяною дієтою. Варто, наприклад, додати в раціон зелень, різні коренеплоди, помідори, гарбуз, червоний перець, бобові, яблука та інші овочі.

Джерело: Бережи себе