Эксперты Американской ассоциации дерматологов дали полезные и актуальные советы тем, у кого во время бритья возникают сложности из-за наличия акне и прыщей.
— Бриться, когда на коже есть акне, очень проблемно. Ведь кожа воспалена, а если к ней добавится еще и раздражение после бритья, ощущения станут невыносимыми, — отмечают специалисты.
И предлагают несколько советов на такой случай:
- не брейте места, где есть прыщи. Во время бритья есть риск их задеть и поранить кожу. Рану можно инфицировать, а затем иногда образуется рубец. Старайтесь брить вокруг воспаленных участков кожи и не затрагивать проблемные места;
- поменяйте бритву на электрическую или с одним лезвием. Бритва с несколькими лезвиями бреет чище, но создает сильное трение. Замените такой прибор на бритву с одним или электрическим лезвием. Кожа не будет так гладко выбрита, но это поможет уменьшить воспаление;
- проконсультируйтесь с врачом. Красные воспаленные точки иногда принимают за акне, но проблема может быть во врастании волос или раздражении из-за опасного бритья. Дерматолог поможет определить проблему и расскажет, как ее решить.
Источник: Very Well Health
Сейчас смотрят