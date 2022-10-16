Эксперты Американской ассоциации дерматологов дали полезные и актуальные советы тем, у кого во время бритья возникают сложности из-за наличия акне и прыщей.

— Бриться, когда на коже есть акне, очень проблемно. Ведь кожа воспалена, а если к ней добавится еще и раздражение после бритья, ощущения станут невыносимыми, — отмечают специалисты.

И предлагают несколько советов на такой случай:

н е брейте места, где есть прыщи. Во время бритья есть риск их задеть и по ранить кожу. Рану можно инфицировать, а затем иногда образуется рубец. Старайтесь брить вокруг воспаленных участков кожи и не затрагивать проблемные места;

п оменяйте бритву на электрическую или с одним лезвием. Бритва с несколькими лезвиями бреет чище, но создает сильное трение. Замените такой прибор на бритву с одним или электрическим лезвием. К ожа не будет так гладко выбрита, но это поможет уменьшить воспаление;

п роконсультируйтесь с врачом. Красные воспаленные точки иногда принимают за акне, но проблема может быть в о врастании волос или раздражении из-за опасного бритья. Дерматолог поможет определить проблему и расскажет, как ее решить.

Источник: Very Well Health