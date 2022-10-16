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Советы

Медики рассказали, как безопасно бриться тем, у кого есть прыщи

16 октября 2022, 13:10
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
гоління
Источник: Depositphotos

Эксперты Американской ассоциации дерматологов дали полезные и актуальные советы тем, у кого во время бритья возникают сложности из-за наличия акне и прыщей.

Бриться, когда на коже есть акне, очень проблемно. Ведь кожа воспалена, а если к ней добавится еще и раздражение после бритья, ощущения станут невыносимыми, — отмечают специалисты.

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И предлагают несколько советов на такой случай:

  • не брейте места, где есть прыщи. Во время бритья есть риск их задеть и поранить кожу. Рану можно инфицировать, а затем иногда образуется рубец. Старайтесь брить вокруг воспаленных участков кожи и не затрагивать проблемные места;
  • поменяйте бритву на электрическую или с одним лезвием. Бритва с несколькими лезвиями бреет чище, но создает сильное трение. Замените такой прибор на бритву с одним или электрическим лезвием. Кожа не будет так гладко выбрита, но это поможет уменьшить воспаление;
  • проконсультируйтесь с врачом. Красные воспаленные точки иногда принимают за акне, но проблема может быть во врастании волос или раздражении из-за опасного бритья. Дерматолог поможет определить проблему и расскажет, как ее решить.

Источник: Very Well Health

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