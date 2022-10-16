Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Поради

Медики розповіли, як безпечно голитися тим, у кого є прищі

16 Жовтня 2022, 13:10
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
гоління
Джерело: Depositphotos

Експерти Американської асоціації дерматологів дали корисні та актуальні поради тим, у кого під час гоління виникають складнощі через наявність акне і прищів.

– Голитися, коли на шкірі є акне, дуже проблемно. Адже шкіра запалена, а якщо до неї додасться ще й роздратування після гоління, відчуття стануть нестерпними, – відзначають фахівці.

Читайте також:
Медики розповіли, як безпечно голитися тим, у кого є прищіВід яких продуктів з’являються прищі: що варто прибрати з раціону

І пропонують кілька порад на такий випадок:

  • не голіть місця, де є прищі. Під час гоління є ризик їх зачепити і поранити шкіру. Рану можна інфікувати, а потім іноді утворюється рубець. Намагайтеся голити навколо запалених ділянок шкіри і не зачіпати проблемні місця;
  • поміняйте бритву на електричну або з одним лезом. Бритва з декількома лезами голить чистіше, але створює сильне тертя. Замініть такий прилад на бритву з одним або електричним лезом. Шкіра не буде так гладко поголена, але це допоможе зменшити запалення;
  • проконсультуйтеся з лікарем. Червоні запалені точки іноді приймають за акне, але проблема може бути у вростанні волосся або роздратуванні через небезпечне гоління. Дерматолог допоможе визначити проблему і розповість, як її вирішити.

Джерело: Very Well Health

Зараз дивляться

Теги
поради лікаря Проблемна шкіра
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь