Експерти Американської асоціації дерматологів дали корисні та актуальні поради тим, у кого під час гоління виникають складнощі через наявність акне і прищів.

– Голитися, коли на шкірі є акне, дуже проблемно. Адже шкіра запалена, а якщо до неї додасться ще й роздратування після гоління, відчуття стануть нестерпними, – відзначають фахівці.

І пропонують кілька порад на такий випадок:

не голіть місця, де є прищі. Під час гоління є ризик їх зачепити і поранити шкіру. Рану можна інфікувати, а потім іноді утворюється рубець. Намагайтеся голити навколо запалених ділянок шкіри і не зачіпати проблемні місця;

поміняйте бритву на електричну або з одним лезом. Бритва з декількома лезами голить чистіше, але створює сильне тертя. Замініть такий прилад на бритву з одним або електричним лезом. Шкіра не буде так гладко поголена, але це допоможе зменшити запалення;

проконсультуйтеся з лікарем. Червоні запалені точки іноді приймають за акне, але проблема може бути у вростанні волосся або роздратуванні через небезпечне гоління. Дерматолог допоможе визначити проблему і розповість, як її вирішити.

Джерело: Very Well Health