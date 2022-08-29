О спиртовом растворе йода, молоке, а также о других весьма сомнительных народных средствах защиты от радиации в Объединенном эфире украинских телеканалов рассказали эксперт по радиологии и врач.

— Прежде всего, не нужно паниковать и расстраиваться по поводу того, что если на вас попала радиация, то это конец: рак и смерть. Это неправда, — уверяет эксперт по радиологии Ярослав Емельяненко.

Ярослав вместе со своей командой не первый год проводит инструктаж по радиационной безопасности для гражданских. По его словам, далеко не каждый знает, что с радиацией мы сталкиваемся практически каждый день.

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К примеру, Ярослав утверждает, что любимые нами бананы — самый радиоактивный продукт, которые массово потребляется. Тут главное — не переборщить, то есть не съесть заморского фрукта килограммов десять, шутит эксперт.

— Важно понимать, что когда радиация находится снаружи, от нее можно легко избавиться. Это не вирус, который вызывает заболевание, попадая на нашу слизистую оболочку, — говорит Ярослав Емельяненко.

По его словам, радиацию, как и любое другое загрязнение, можно смыть с помощью воды и средств гигиены, а загрязненную одежду — изолировать в пластиковые пакеты.

Иными словами, от радиации следует дистанцироваться, то есть сделать так, чтобы она не попала внутрь организма.

И, конечно же, не вестись на устаревшие методы спасения от радиации. Например, пить йод.

По словам медиков, с помощью обычного раствора йода нельзя защитить щитовидную железу. А вот отравиться можно очень даже легко.

— Наш народ любит два препарата: спиртовой раствор йода или раствор люголя. И то, и другое при радиационной опасности никакого значения не имеют, поскольку эти препараты не смогут защитить щитовидку от попадания в нее радиоактивного йода, — утверждает врач Борис Авраменко.

Медики не советуют и народную медицину. Например, после аварии на ЧАЭС в 1986 году многие украинцы спасались молоком: мол, оно выводит радионуклиды, что абсолютно не соответствует действительности.

И эксперт по радиологии, и врач утверждают: самым лучшим и эффективным вариантов защитится от радиации является йодид калия, который продается в аптеках и имеет свои противопоказания. Подробнее о йодиде калия и правилах его приема можно узнать из нашего материала.