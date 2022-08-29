Про спиртовий розчин йоду, молоко, а також про інші вельми сумнівні народні засоби захисту від радіації в Об’єднаному ефірі українських телеканалів розповіли експерт з радіології та лікар.

– Перш за все, не потрібно панікувати і засмучуватися з приводу того, що якщо на вас потрапила радіація, то це кінець: рак і смерть. Це неправда, – запевняє експерт з радіології Ярослав Ємельяненко.

Ярослав разом зі своєю командою не перший рік проводить інструктаж з радіаційної безпеки для цивільних. За його словами, далеко не кожен знає, що з радіацією ми стикаємося практично щодня.

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Наприклад, Ярослав стверджує, що улюблені нами банани — найрадіоактивніший продукт, який масово споживається. Тут головне – не переборщити, тобто не з’їсти заморського фрукта кілограмів десять, жартує експерт.

– Важливо розуміти, що коли радіація знаходиться зовні, від неї можна легко позбутися. Це не вірус, який викликає захворювання, потрапляючи на нашу слизову оболонку, – каже Ярослав Ємельяненко.

За його словами, радіацію, як і будь-яке інше забруднення, можна змити за допомогою води і засобів гігієни, а забруднений одяг – ізолювати в пластикові пакети.

Іншими словами, від радіації слід дистанціюватися, тобто зробити так, щоб вона не потрапила всередину організму.

І, звичайно ж, не вестися на застарілі методи порятунку від радіації. Наприклад, пити йод.

За словами медиків, за допомогою звичайного розчину йоду не можна захистити щитовидну залозу. А ось отруїтися можна дуже навіть легко.

– Наш народ любить два препарати: спиртовий розчин йоду або розчин люголя. І те, й інше при радіаційній небезпеці ніякого значення не мають, оскільки ці препарати не зможуть захистити щитовидку від потрапляння в неї радіоактивного йоду, – стверджує лікар Борис Авраменко.

Медики не радять і народну медицину. Наприклад, після аварії на ЧАЕС в 1986 році багато українців рятувалися молоком: мовляв, воно виводить радіонукліди, що абсолютно не відповідає дійсності.

І експерт з радіології, і лікар стверджують: найкращим і ефективним варіантом захиститися від радіації є йодид калію, який продається в аптеках і має свої протипоказання. Детальніше про йодид калію і правила його прийому можна дізнатися з нашого матеріалу.