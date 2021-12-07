Объявлять в стране тотальную обязательную вакцинацию имеет смысл только тогда, когда все другие способы укрепить коллективный иммунитет от смертельно опасных вирусов уже исчерпаны.

Об этом во время брифинга заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.

— Требования обязательной вакцинации являются крайней мерой и могут применяться только тогда, когда исчерпаны все варианты повышения уровня вакцинации. Они показали свою эффективность в отдельных случаях, но такие требования зависят от контекста, — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

Он также отметил, что прежде, чем объявлять об обязательной вакцинации, следует попытаться понять, как она повлияет не только на уровень иммунизации, но и на настроения в обществе в целом. К примеру, не появиться ли жесткое противостояние между привитыми и непривитыми с уклоном в дискриминацию последних.

По словам Ханса Клюге, для одной страны этот фактор может дать отличный эффект, а для другой – наоборот.

Представитель ВОЗ призвал брать во внимание и психологическое давление, которое оказывают на людей ужесточения ограничений или новые локдауны.

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Напомним, что об обязательной вакцинации как крайней мере говорил не так давно и глава Института Роберта Коха (RKI) в Германии Лотар Вилер. А Конституционный суд Словении признал указ правительства об обязательной вакцинации госслужащих от коронавируса несоответствующим Основному закону страны.

Источник: ВОЗ