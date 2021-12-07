В Украине решили отложить запланированное на 2022 год включение вакцины от пневмококковой инфекции в список обязательных прививок.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время форума Украина 30. Саммит Дети.

— Мы планируем добавить пневмококк. Если бы не эпидемия Covid-19, то, я думаю, мы уже в 2022 году ввели бы в Национальный календарь еще один инфекционный патоген. Но сегодня мы направлены на борьбу с коронавирусом, — отметил министр.

В настоящее время в перечень обязательных входят прививки от 10 заболеваний: дифтерии, коклюша, кори, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, вирусного гепатита В, паротита, краснухи, гемофильной инфекции.

Согласно рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации, в перечень должна войти и вакцинация от пневмококковой инфекции. Прививку рекомендуют делать детям в возрасте от 1 года, а также тем, кто родился ранее внесения вакцинации в Календарь прививок, которым не исполнилось 5 лет на время начала вакцинации.

Во многих странах мира вакцинация от пневмококка является обязательной. Исследования в США, которые в 2000 году первыми ввели прививку от этой инфекции, зафиксировали снижение на 94% уровня заболеваемости инвазивными пневмококковыми инфекциями, обусловленное серотипами вакцин, и общее снижение заболеваемости инвазивными пневмококковыми инфекциями на 75% у детей до 5 лет. Также исследования демонстрируют положительное влияние пневмококковых прививок на устойчивость к антибиотикам.

Пневмококки являются одним из основных возбудителей менингита, среднего отита, синусита, внебольничной пневмонии у детей и взрослых. В Украине прививку от этой инфекции можно сделать только за свои деньги.