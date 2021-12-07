В Україні відклали внесення вакцини від пневмокока до списку обов’язкових

В Україні вирішили відкласти заплановане на 2022 рік включення вакцини від пневмококової інфекції до списку обов’язкових щеплень.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час форуму Україна 30. Саміт Діти.

– Ми плануємо додати пневмокок. Якби не епідемія Covid-19, то, я думаю, ми вже у 2022 році ввели б до Національного календаря ще один інфекційний патоген. Але сьогодні ми спрямовані на боротьбу з коронавірусом, – зазначив міністр.

Нині до переліку обов’язкових входять щеплення від 10 захворювань: дифтерії, кашлюку, кору, поліомієліту, правцю, туберкульозу, вірусного гепатиту В, паротиту, краснухи, гемофільної інфекції.

Згідно з рекомендацією Національної технічної групи експертів з питань імунізації до переліку має увійти і вакцинація від пневмококової інфекції. Щеплення рекомендують робити дітям у віці від 1 року, а також тим, хто народився раніше внесення вакцинації до Календаря щеплень, яким не виповнилося 5 років на час початку вакцинації.

У багатьох країнах світу вакцинація від пневмокока є обов’язковою. Дослідження з США, які у 2000 році першими запровадили щеплення від цієї інфекції, зафіксували зниження на 94% рівня захворюваності на інвазивні пневмококові інфекції, зумовленими серотипами вакцин, та загальне зниження захворюваності на інвазивні пневмококові інфекції на 75% у дітей до 5 років. Також дослідження демонструють позитивний вплив пневмококових щеплень на стійкість до антибіотиків.

Пневмококи є одним з основних збудників менінгіту, середнього отиту, синуситу, позалікарняної пневмонії у дітей і дорослих. В Україні щеплення від цієї інфекції можна зробити тільки за свої гроші.