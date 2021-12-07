Оголошувати в країні тотальну обов’язкову вакцинацію має сенс тільки тоді, коли всі інші способи зміцнити колективний імунітет від смертельно небезпечних вірусів вже вичерпані.

Про це під час брифінгу заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханса Клюге.

– Вимоги обов’язкової вакцинації є крайнім заходом і можуть застосовуватися тільки тоді, коли вичерпані всі варіанти підвищення рівня вакцинації. Вони показали свою ефективність в окремих випадках, але такі вимоги залежать від контексту, – підкреслив високопоставлений чиновник.

Він також зазначив, що перш, ніж оголошувати про обов’язкову вакцинацію, слід спробувати зрозуміти, як вона вплине не тільки на рівень імунізації, а й на настрої в суспільстві в цілому. Наприклад, чи не з’явитися жорстке протистояння між щепленими і нещепленими з ухилом в дискримінацію останніх.

За словами Ханса Клюге, для однієї країни цей фактор може дати відмінний ефект, а для іншої – навпаки.

Представник ВООЗ закликав брати до уваги і психологічний тиск, який чинять на людей посилення обмежень або нові локдауни.

Нагадаємо, що про обов’язкову вакцинацію як про крайній захід нещодавно говорив і глава Інституту Роберта Коха (RKI) в Німеччині Лотар Вілер. А Конституційний суд Словенії визнав указ уряду про обов’язкову вакцинацію держслужбовців від коронавірусу невідповідним до Основного закону країни.

Джерело: ВООЗ