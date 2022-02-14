В мире 14 февраля неофициально празднуют День доноров органов. В последние годы количество доноров органов существенно возросло как в мире, так и в Украине. Это дало возможность продлить жизнь тысячам людей.

Эксперты специализированного государственного учреждения Украинский центр трансплант-координации объяснили Фактам ICTV, кто может стать донором органов в Украине и как это сделать.

Кто может стать донором органов

В Минздраве рассказали, что живым донором анатомических материалов может быть только совершеннолетнее дееспособное физическое лицо. Однако изъятие органов у живого донора возможно в случае семейного донорства.

У совершеннолетнего дееспособного физического лица могут быть изъяты анатомические материалы, только если есть добровольное и осознанное письменное соглашение на донорство органов.

Согласие на изъятие органов предоставляют лишь после того, как врач расскажет потенциальному донору о возможности возникновения осложнений для его здоровья, а также о его правах в связи с донорством.

Кроме того, каждое совершеннолетнее дееспособное лицо имеет право предоставить в письменной форме согласие или несогласие на изъятие анатомических материалов из его тела для трансплантации после смерти (смерть мозга или биологическая смерть).

Если человек, который умер, не выразил при жизни своего согласия или несогласия на посмертное донорство, то трансплант-координатор может предложить близким родственникам этого человека дать согласие на изъятие органов для трансплантации.

Как стать донором органов в Украине

Каждое совершеннолетнее дееспособное физическое лицо имеет право в любое время предоставить письменное согласие или несогласие на изъятие анатомических материалов из тела лица для трансплантации после определения его состояния как необратимая смерть (смерть мозга или биологическая смерть) путем подачи заявления по форме.

Каждое следующее письменное заявление человека относительно согласия или несогласия на посмертное донорство или письменное заявление об отзыве ранее предоставленного письменного согласия или несогласия на посмертное донорство отменяет ранее предоставленное такое согласие или несогласие.

Количество заявлений, которые может подать физическое лицо в течение своей жизни, не ограничено. Их должно подать физическое лицо в письменной форме трансплант-координатору любого учреждения здравоохранения или работнику специализированного государственного учреждения Украинский центр трансплант-координации.

Человек должен присутствовать при подаче заявления. Также он должен предъявить документ, подтверждающий гражданство Украины, удостоверяющий личность или его специальный статус.

Как подписать прижизненное согласие на посмертное донорство

Зайдите на сайт Украинского центра трансплант-координации и откройте раздел региональные центры. Выберите регион на карте, где вы проживаете, и клинику, которая занимается таким видом клинической помощи, как трансплантация. Свяжитесь с трансплант-координатором соответствующей клиники по указанному контакту. Придите в клинику в определенное с координатором время. Возьмите с собой паспорт и идентификационный код.

Кроме того, вскоре функция предоставления прижизненного согласия на посмертное донорство должна стать более доступной и появиться в приложении Дія.

Трансплантация в Украине

По данным Украинского центра трансплант-координации, за 28 лет независимости Украины было проведено 2 258 трансплантаций почек, 209 трансплантаций печени, восемь трансплантаций сердца и только одну трансплантацию легких. И это при том, что ориентировочная потребность в количестве трансплантаций в Украине – 5 тыс. в год.

— Почти все трансплантации – семейное донорство, когда здоровые родственники отдают свой орган, чтобы спасти жизнь близкого человека. Из-за отсутствия системы трансплантации в Украине люди стояли в очереди на лечение за рубежом. В Украине отсутствовала система, которая должна обеспечить оказание медицинской помощи методом трансплантации, — отметили в центре.

Ситуацию с развитием системы трансплантации в стране улучшили существенные изменения в закон О применении трансплантации анатомических материалов человеку. Он создал условия для развития системы трансплантации в Украине.

Так, в течение 2021 года в стране осуществили 315 трансплантаций (169 – посмертные, 146 – от живого донора). 41 ребенок получил донорские органы. Впервые в Украине двум детям провели трансплантацию сердца. А одному человеку трансплантировали легкие. Также впервые выполнили симультанную трансплантацию (одновременная трансплантация сердца и почек).

В 2022 году (по состоянию на 13 февраля) провели 58 трансплантаций (40 — посмертные, 18 – от живого донора).