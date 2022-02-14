У світі 14 лютого неофіційно святкують День донорів органів. Протягом останніх років кількість донорів органів суттєво зросла як у світі, так і в Україні. Це дало можливість продовжити життя тисячам людей.

Експерти Спеціалізованої державної установи Український центр трансплант-координації пояснили Фактам ICTV, хто може стати донором органів в Україні та як це зробити.

Хто може стати донором органів

У МОЗ розповіли, що живим донором анатомічних матеріалів може бути лише повнолітня дієздатна фізична особа. Однак вилучення органів у живого донора можливе у разі родинного донорства.

У повнолітньої дієздатної фізичної особи можуть бути вилучені анатомічні матеріали, тільки якщо є добровільна та усвідомлена письмова згода на донорство органів.

Згоду на вилучення органів надають лише після того, як лікар розповість потенційному донору про можливість виникнення ускладнень для його здоров’я, а також про його права у зв’язку з донорством.

Крім того, кожна повнолітня дієздатна особа має право надати у письмовій формі згоду або незгоду на вилучення анатомічних матеріалів з її тіла для трансплантації після смерті (смерть мозку або біологічна смерть).

Якщо людина, яка померла, не висловила за життя своєї згоди або незгоди на посмертне донорство, то трансплант-координатор може запропонувати близьким родичам цієї людини дати згоду на вилучення органів для трансплантації.

Як стати донором органів в Україні

Кожна повнолітня дієздатна фізична особа має право у будь-який час надати письмову згоду або незгоду на вилучення анатомічних матеріалів з тіла особи для трансплантації після визначення її стану як незворотна смерть (смерть мозку або біологічна смерть) шляхом подання заяви за формою.

Кожна наступна письмова заява особи щодо згоди або незгоди на посмертне донорство або письмова заява про відкликання раніше наданої письмової згоди або незгоди на посмертне донорство скасовує раніше надану таку згоду або незгоду.

Кількість заяв, які може подати фізична особа протягом свого життя, не обмежена. Їх повинна подати фізична особа у письмовій формі трансплант-координатору будь-якого закладу охорони здоров’я або працівнику спеціалізованої державної установи Український центр трансплант-координації.

Людина повинна бути присутня під час подання заяви. Також вона має пред’явити документ, який підтверджує громадянство України, посвідчує особу чи її спеціальний статус.

Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство

Зайдіть на сайт Українського центру трансплант-координації Оберіть регіон на карті, де ви проживаєте, та клініку, яка займається таким видом клінічної допомоги, як трансплантація. Зв’яжіться з трансплант-координатором відповідної клініки за вказаним контактом. Прийдіть до клініки у визначений з координатором час. Візьміть із собою паспорт та ідентифікаційний код.

Крім того, незабаром функція надання прижиттєвої згоди на посмертне донорство має стати доступнішою та з’явитися в застосунку Дія.

Трансплантація в Україні

За даними Українського центру трансплант-координації, за 28 років незалежності України було проведено 2 258 трансплантацій нирок, 209 трансплантацій печінки, вісім трансплантацій серця і тільки одну трансплантацію легень. І це при тому, що орієнтовна потреба в кількості трансплантацій в Україні – 5 тис. на рік.

– Майже всі трансплантації – це родинне донорство, коли здорові родичі дають свій орган, щоб врятувати життя близької людини. Через відсутність системи трансплантації в Україні люди стояли в черзі на лікування за кордоном. В Україні була відсутня система, яка мала б забезпечити надання медичної допомоги методом трансплантації, – зазначили у центрі.

Ситуацію щодо розвитку системи трансплантації у країні покращили суттєві зміни до закону Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині. Він створив умови для розвитку системи трансплантації в Україні.

Так, протягом 2021 року у країні здійснили 315 трансплантацій (169 – посмертні, 146 – від живого донора). 41 дитина отримала донорські органи. Вперше в Україні двом дітям провели трансплантацію серця. А одній людині трансплантували легені. Також вперше виконали симультанну трансплантацію (одночасна трансплантація серця і нирок).

У 2022 році (станом на 13 лютого) провели 58 трансплантацій (40 – посмертні, 18 – від живого донора).