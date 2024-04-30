Не знал, сможет ли ходить после ранения, но принял участие в международном забеге — история реабилитации Богдана

После тяжелого ранения, не знал, будет ли ходить. Ветеран с Черкасс Богдан Федин чудом выжил после того, как по позиции, где был с побратимами, ударил вражеский танк.

Его раненого выносили под обстрелами, осколками посечено было все тело. Это было под Попасной в апреле 2022 года. Но большое желание, характер, сила воли и настойчивое восстановление не только поставили ветерана на ноги. Богдан участвует сейчас в соревнованиях. Медаль, полученную в международном забеге на пять километров, подарил своему реабилитологу. Говорит, это заслуга врача.

Поверил в себя

Дважды в неделю перед работой ветеран российско-украинской войны Богдан Федин — тренируется. В зале перед работой сейчас готовится к следующим соревнованиям — упорно занимается с тренером спортом.

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— Когда Богдан ко мне первый раз пришел, я думал, максимум, что будем с ним делать, это приседания, планка на руках и все. Но когда он пришел, не хотелось даже верить, что у него были какие-то ранения, — рассказывает о Богдане тренер Владислав Петришин.

По словам тренера, он достучался до себя, поверил в себя и это самое главное для таких ребят как он.

Тяжелое ранение

Богдан с первого дня полномасштабного вторжения пошел в черкасскую ТРО. Тяжелое ранение получил под Попасной на Луганщине, где держали оборону в апреле 2022 года. Сдерживали нападение врага, рассказывает Богдан, и по позиции, которые заняли, ударил российский танк. Ребята рядом погибли.

— Наши побратимы пытались оказать нам медицинскую помощь. К сожалению, спасти и вытащить с поля удалось только меня. Им пришлось тащить меня на мягких носилках, потому что эвак не смог подъехать из-за активных обстрелов, — вспоминает Богдан.

Побратимы вытаскивали Богдана под обстрелами: падали, накрывали, снова тянули. Были осколочные ранения всех конечностей, рук, ног, даже частично лица. Но врачи сделали просто ювелирную работу и сложили бойца в кучу.

— Я благодарен за то, что могу сейчас работать, жить, двигаться активно, — рассказывает ветеран. — Сейчас по мне и не скажешь, что был тяжело ранен.

Длительная реабилитация

Сколько пришлось перенести операций, Богдан уже и не считает, ранение было тяжелым. Год лечения, осложнения, длительная реабилитация, которая продолжается и по сей день.

— Для меня то состояние, когда я был лежачим и меня кормили с ложечки было невыносимым. Я не представлял, как буду дальше жить. Но я понимал, что буду стараться все возможное делать, чтобы не быть обузой для семьи и стать самостоятельным, — говорит Богдан.

Даже лежа в постели боец просил гантельки, если их не было, то брал полутора литровую бутылку из-под минералки и разрабатывал руку.

На реабилитацию к врачу Юрию воин попал, когда нога сгибалась лишь на 10-15 градусов. Постоянные отеки, боли, но безумное желание встать на ноги.

— Десять дней мы занимались и сдвинулись с места. Прогресс был — 15 градусов сгибания ноги. Далее решили продолжать и восстанавливаться, насколько это возможно. Когда Богдан выписывался, нога сгибалась уже на 90 градусов. Это был хороший результат, — радуется реабилитолог Юрий.

Пациент выписался, но потом каждый день упорно продолжал работать с реабилитологом.

— Богдан приходил и несколько раз в день: и утром до моего рабочего дня, и в конце. Это все такой характер, — говорит Юрий.

Ветеранская миля

И Богдан, в конце концов, не только стал ходить, а принял участие в забеге на пять километров в Ветеранской миле в словацком городе Кошице.

— Ветеранская миля стала для меня испытанием. Задача была просто пройти, но с моей ногой даже это было сложно. И я был не уверен, смогу ли. Но врач сказал: ты можешь, я в тебя верю. И я все-таки преодолел эту дистанцию, — говорит Богдан.

А медаль, завоеванную там, подарил своему реабилитологу.

— У меня были осложнения, я поздно начал заниматься с реабилитологами и, честно говоря, уже не верил в какой-то результат. Но начал работать с Юрой, увидел прогресс и понял, что должен держаться этого человека, — делится Богдан, — Без врачей я бы всего этого не достиг.

Юрий гордится своим пациентом, а медаль воспринимает как благодарность от всех бойцов, которым помог.

— Здесь еще была сила, воля и характер. Это такой пациент, которого я всем ставлю в пример. Некоторых ребят это очень мотивирует. А медаль — это как благодарность за всех ребят. Я тогда это фото всем родным, друзьям, ребятам сбросил. Такое ощущение было, как будто все взялись за руку, за медаль. И это сила, — вспоминает Юрий.

Сейчас Богдан готовится к отбору в Играх Непокоренных, которые состоятся уже в мае. Будет испытывать свои силы в гребле на тренажерах.

— Война не закончилась, поэтому хочу поддерживать себя в тонусе. Я себя готовлю к различным случаям, может, придется возвращаться к собратьям на фронт и я хочу себя максимально восстановить.

Фото: с архива Богдана Федина