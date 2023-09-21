Команда ученых Кембриджского университета в ходе исследования выяснила, что подавление негативных мыслей может быть полезно для психического здоровья. Тем самым поставлено под сомнение распространенное мнение о том, что попытки подавить негативные мысли вредны для нашей психики.

Исследователи из отдела познания и наук о мозге Совета медицинских исследований (MRC) обучили 120 добровольцев по всему миру подавлять мысли о негативных событиях и обнаружили, что новый навык не только сделал такие мысли менее яркими, но и улучшил психическое здоровье участников.

В ходе эксперимента каждому участнику было предложено подумать о ряде сценариев, которые могли бы произойти в его жизни в течение следующих двух лет. Каждое событие должно было быть для них особенным и представить его нужно было достаточно ярко.

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Затем с помощью Zoom с каждым участником был проведен 20-минутный тренинг, который включал в себя 12 повторений событий “Не представляй” и 12 “Представь” каждый день в течение трех дней.

Участникам давали ключевое слово и просили представить событие как можно ярче, думая, на что оно будет похоже и как они будут себя чувствовать во время этого события.

В конце третьего дня и через три месяца участников еще раз попросили оценить каждое событие по уровню тревоги, эмоциональной интенсивности, а также заполнить анкеты для оценки изменений в депрессии, тревоге, беспокойстве.

После обучения участники сообщили, что подавленные события стали менее яркими и менее пугающими. Они также стали меньше думать об этих событиях.

По словам ученых, хотя участников не просили продолжать практиковать эту технику, многие из них решили сделать это спонтанно.