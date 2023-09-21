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Неожиданный поворот: ученые выяснили, к чему приводит подавление негативных мыслей

21 сентября 2023, 12:10
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
депресія
Источник: Pexels

Команда ученых Кембриджского университета в ходе исследования выяснила, что подавление негативных мыслей может быть полезно для психического здоровья. Тем самым поставлено под сомнение распространенное мнение о том, что попытки подавить негативные мысли вредны для нашей психики.

Исследователи из отдела познания и наук о мозге Совета медицинских исследований (MRC) обучили 120 добровольцев по всему миру подавлять мысли о негативных событиях и обнаружили, что новый навык не только сделал такие мысли менее яркими, но и улучшил психическое здоровье участников.

В ходе эксперимента каждому участнику было предложено подумать о ряде сценариев, которые могли бы произойти в его жизни в течение следующих двух лет. Каждое событие должно было быть для них особенным и представить его нужно было достаточно ярко.

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Затем с помощью Zoom с каждым участником был проведен 20-минутный тренинг, который включал в себя 12 повторений событий “Не представляй” и 12 “Представь” каждый день в течение трех дней.

Участникам давали ключевое слово и просили представить событие как можно ярче, думая, на что оно будет похоже и как они будут себя чувствовать во время этого события.

В конце третьего дня и через три месяца участников еще раз попросили оценить каждое событие по уровню тревоги, эмоциональной интенсивности, а также заполнить анкеты для оценки изменений в депрессии, тревоге, беспокойстве.

После обучения участники сообщили, что подавленные события стали менее яркими и менее пугающими. Они также стали меньше думать об этих событиях.

По словам ученых, хотя участников не просили продолжать практиковать эту технику, многие из них решили сделать это спонтанно.

Источник
MedicalXpress
Теги
Депрессия Наукові дослідження психічні розлади
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