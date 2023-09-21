Команда вчених Кембриджського університету під час дослідження з’ясувала, що придушення негативних думок може бути корисним для психічного здоров’я. Тим самим поставлено під сумнів поширену думку про те, що спроби придушити негативні думки шкідливі для нашої психіки.

Дослідники з відділу пізнання і наук про мозок Ради медичних досліджень (MRC) навчили 120 добровольців з усього світу пригнічувати думки про негативні події і виявили, що нова навичка не тільки зробила такі думки менш яскравими, а й поліпшила психічне здоров’я учасників.

Під час експерименту кожному учаснику було запропоновано подумати про низку сценаріїв, які могли б статися в його житті протягом наступних двох років. Кожна подія мала бути для них особливою й уявити її потрібно було досить яскраво.

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Потім за допомогою Zoom з кожним учасником був проведений 20-хвилинний тренінг, який включав у себе 12 повторень подій “Не уявляй” і 12 “Уяви” щодня протягом трьох днів.

Учасникам давали ключове слово і просили уявити подію якомога яскравіше, думаючи, на що вона буде схожа і як вони почуватимуться під час цієї події.

Наприкінці третього дня і через три місяці учасників ще раз попросили оцінити кожну подію за рівнем тривоги, емоційної інтенсивності, а також заповнити анкети для оцінювання змін у депресії, тривозі, занепокоєнні.

Після навчання учасники повідомили, що пригнічені події стали менш яскравими і менш страшними. Вони також почали менше думати про ці події.

За словами вчених, хоча учасників не просили продовжувати практикувати цю техніку, багато хто з них вирішив зробити це спонтанно.