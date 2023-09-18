Нові дослідження показують зв’язок між фізичною роботою та ризиком розвитку деменції та когнітивних порушень. Це показало дослідження Норвезького національного центру старіння та здоров’я разом з Колумбійською школою громадської охорони здоров’я Мейлмана та Батлерським Колумбійським центром старіння.

Дослідження, проведене на підставі даних більше ніж 7 тис. учасників, показало, що люди, які працюють на фізично виснажливих роботах, мають вищий ризик розвитку деменції або когнітивних розладів.

Цей ризик зростає залежно від тривалості та інтенсивності фізичного навантаження.

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Фахівці визначили, які професії особливо вразливі:

Продавці.

Молодший медперсонал.

Помічники по догляду.

Фермери рослинництва.

Виробники тварин.

Проведення більше 10 годин на день сидячи також збільшує ризик деменції.

Дослідники рекомендують розробляти правильний план роботи для людей, які займаються фізично важкими професіями, щоб запобігти когнітивним порушенням.

Автори дослідження вказують, що існують кілька можливих пояснень цього зв’язку.

Високі фізичні вимоги можуть призводити до зношування як тіла, так і мозку, і впливають на когнітивні функції у літньому віці.

Низький рівень контролю над роботою та відсутність часу для відновлення сил також можуть грати роль в цьому процесі.

Водночас роботи з низькими фізичними вимогами можуть надавати більш гнучкий графік і більше часу на перерви та відновлення.

Такі професії, як інженерна справа, адміністрування та викладання, можуть сприяти когнітивному розвитку протягом усього життя.