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Ученые назвали пять профессий, которые способствуют развитию деменции

18 сентября 2023, 16:25
Ольга Боднарчук редактор
Ученые назвали пять профессий, которые способствуют развитию деменции
Источник: Pexels

Новые исследования показывают связь между физической работой и риском развития деменции и когнитивных нарушений. Это показало исследование Норвежского национального центра старения и здоровья вместе с Колумбийской школой общественного здравоохранения Мейлмана и Батлерским Колумбийским центром старения.

Исследование, проведенное на основании данных более чем 7 тыс. участников, показало, что люди, работающие на физически изнурительных работах, имеют более высокий риск развития деменции или когнитивных расстройств.

Этот риск возрастает в зависимости от продолжительности и интенсивности физической нагрузки.

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Специалисты определили, какие профессии особенно уязвимы:

  • Продавцы.
  • Младший медперсонал.
  • Помощники по уходу.
  • Фермеры растениеводства.
  • Животноводы.

Проведение более 10 часов в день сидя также увеличивает риск деменции.

Исследователи рекомендуют разрабатывать правильный план работы для людей, которые занимаются физически тяжелыми профессиями, чтобы предотвратить когнитивные нарушения.

Авторы исследования указывают, что существуют несколько возможных объяснений этой связи.

Высокие физические требования могут приводить к износу как тела, так и мозга, и влияют на когнитивные функции в пожилом возрасте.

Низкий уровень контроля над работой и отсутствие времени для восстановления сил также могут играть роль в этом процессе.

В то же время работы с низкими физическими требованиями могут предоставлять более гибкий график и больше времени на перерывы и восстановление.

Такие профессии, как инженерное дело, администрирование и преподавание, могут способствовать когнитивному развитию на протяжении всей жизни.

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Источник
The Sun
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