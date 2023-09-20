Международная команда ученых определила, что здоровый образ жизни уменьшает риск развития депрессии.

Ученые обратились к базе медицинских данных британского Биобанка.

По результатам исследования 287 282 человек, из них примерно 13 тыс. страдали от депрессии.

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Было выявлено шесть факторов, которые влияют на профилактику развития психопатологии.

Качественный сон (7-9 ч. в сутки) — 22%.

Умеренное потребление алкоголя — 11%.

Здоровое питание — 6%.

Регулярная физическая активность — 14%.

Отказ от курения — 20%.

Активный образ жизни — 13%.

На основе этих факторов ученые разделили участников на три группы: неблагоприятную, промежуточную и благоприятную.

У лиц с промежуточной группой вероятность развития депрессии была на 41% ниже, чем у участников с неблагоприятной группой. А в группе благоприятного этот риск снижался на 57%.

Исследователи также провели анализ ДНК респондентов и установили генетический риск для каждого участника.

У людей с самым низким генетическим риском вероятность развития депрессии была на 25% ниже, чем у участников с самым высоким.

Те, кто имел средний и низкий генетический риск, могли снизить свои шансы заболеть, соблюдая правила ЗОЖ.

Исследователи также изучили снимки МРТ примерно 33 тыс. участников и обнаружили области мозга, где большое количество нейронов и их связей были связаны с ЗОЖ.

Анализ маркеров крови также обнаружил, что молекула С-реактивного белка и триглицериды могут влиять на иммунную систему, способность организма реагировать на стресс, обмен веществ и воспалительные процессы.

Увеличенное количество этих компонентов в крови людей, ведущих здоровый образ жизни, влияет на сниженную уязвимость к депрессии.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), депрессия остается одной из самых распространенных психологических болезней в мире.

Источник: Nature Mental Health