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Раздражительность, утомляемость, депрессия — ученые утверждают, что поможет всего один микроэлемент

2 июня 2023, 17:54
Валентина Андрейко журналіст
депресія, горе
Источник: Unsplash

Согласно последним исследованиям, на психическое здоровье в значительной степени влияет уровень железа в организме. А его дефицит может усугубить симптомы депрессии, тревоги и даже шизофрении.

— Добавки железа могут помочь улучшить настроение и снизить утомляемость даже тем, кто не страдает железодефицитной анемией, — говорит доктор медицинских наук Стефани Вайнберг Левин.

В дополнение к своей хорошо известной роли — помогать эритроцитам переносить кислород по всему телу, железо способствует производству молекул, необходимых для производства ключевых химических веществ мозга. Таких как серотонин, дофамин и норэпинефрин. Все они важны для психического здоровья.

— Исследование показало более высокие показатели тревоги, депрессии, нарушений сна и психотических расстройств у пациентов с железодефицитной анемией, — рассказывает  психиатр Тереза ​​Гаттари.

Чтобы знать реальную картину, надо сделать анализ крови на ферритин, который является индикатором общих запасов железа в организме.

Анализы крови на железо измеряют только уровень железа в крови, а анализы крови на гемоглобин измеряют только количество в крови железосодержащих белковых молекул.

Левин особенно рекомендует тестирование на ферритин людям, у которых есть как психические расстройства, так и другие факторы, которые делают их очень восприимчивыми к низким уровням железа.

Сюда входят беременные женщины, маленькие дети, женщины с обильными менструальными кровотечениями, частые доноры крови, больные раком, лица, перенесшие операции на желудочно-кишечном тракте или имеющие расстройства пищеварения, а также пациенты с сердечной недостаточностью.

Ну и стоит знать, что лучшими источниками железа являются сушеные бобы, сухофрукты, яйца (особенно яичные желтки), обогащенные железом злаки, печень, нежирное красное мясо (особенно говядина), птица, устрицы, тунец, лосось и цельнозерновые продукты.

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Источник: SciTechDaily

Теги
аналіз крові Дослідження вчених психічні розлади
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