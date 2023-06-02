Згідно з останніми дослідженнями, на психічне здоров’я значною мірою впливає рівень заліза в організмі. А його дефіцит може посилити симптоми депресії, тривоги і навіть шизофренії.

– Добавки заліза можуть допомогти поліпшити настрій і знизити стомлюваність навіть тим, хто не страждає на залізодефіцитну анемію, – каже докторка медичних наук Стефані Вайнберг Левін.

На додаток до своєї добре відомої ролі – допомагати еритроцитам переносити кисень по всьому тілу, залізо сприяє виробленню молекул, необхідних для виробництва ключових хімічних речовин мозку. Таких як серотонін, дофамін і норадреналін. Усі вони важливі для психічного здоров’я.

– Дослідження показало, у пацієнтів із залізодефіцитною анемією вищі показники тривоги, депресії, порушень сну та психотичних розладів, – розповідає психіатриня Тереза Гаттарі.

Щоб знати реальну картину, треба зробити аналіз крові на феритин, який є індикатором загальних запасів заліза в організмі.

Аналізи крові на залізо вимірюють тільки рівень заліза в крові, а аналізи крові на гемоглобін вимірюють тільки кількість у крові залізовмісних білкових молекул.

Левін особливо рекомендує тестування на феритин людям, що мають як психічні розлади, так і інші фактори, що роблять їх дуже сприйнятливими до низьких рівнів заліза.

Сюди входять вагітні жінки, маленькі діти, жінки з рясними менструальними кровотечами, часті донори крові, хворі на рак, особи, які перенесли операції на шлунково-кишковому тракті або мають розлади травлення, а також пацієнти із серцевою недостатністю.

Ну і варто знати, що найкращими джерелами заліза є сушені боби, сухофрукти, яйця (особливо яєчні жовтки), збагачені залізом злаки, печінка, нежирне червоне м’ясо (особливо яловичина), птиця, устриці, тунець, лосось і цільнозернові продукти.

Джерело: SciTechDaily