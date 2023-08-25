Эксперты популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя объяснили, при каких симптомах простуды можно спокойно заниматься в спортзале, а при каких от физической активности лучше воздержаться.

— Есть условное правило — “выше шеи”. Если у вас насморк, легкий кашель, боль в горле и т.д., однако в теле не чувствуете других симптомов вроде боли в мышцах и лихорадки, то делать паузу в регулярных занятиях спортом нет смысла, — говорят специалисты.

По их словам, при желании, можно уменьшить интенсивность и продолжительность занятий. Также старайтесь заниматься на свежем воздухе или дома. При этом помните, что “здоровый” дом должен хорошо проветриваться и иметь достаточный уровень влажности).

Другое дело, если у вас полный комплект инфекционной болезни (например, гриппа) — лихорадка, слабость, потливость, головная боль, сильный кашель и тому подобное. Эти симптомы отражают борьбу нашего иммунитета с инфекцией.

В таком случае дополнительные нагрузки будут неуместными, ведь организм и так ослаблен и борется с болезнью изо всех сил. К тому же тренировки во время лихорадки могут привести к сильному обезвоживанию. А как мы помним: золотое правило во время простуды — пить много воды.

Поэтому все зависит от симптомов и общего самочувствия, резюмируют эксперты. Легкие признаки простуды хоть и неприятны, однако не являются поводом нарушать спортивный график. Конечно, если вы сами не хотите немного отдохнуть от занятий.

Источник: Береги себя