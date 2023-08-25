Експерти популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе пояснили, за яких симптомів застуди можна спокійно займатися в спортзалі, а за яких від фізичної активності краще утриматися.

– Є умовне правило – “вище шиї”. Якщо у вас нежить, легкий кашель, біль у горлі тощо, проте в тілі не відчуваєте інших симптомів на кшталт болю в м’язах і лихоманки, то робити паузу в регулярних заняттях спортом немає сенсу, – кажуть фахівці.

За їхніми словами, за бажання, можна зменшити інтенсивність і тривалість занять. Також намагайтеся займатися на свіжому повітрі або вдома. При цьому пам’ятайте, що “здорова” оселя має добре провітрюватися і мати достатній рівень вологості).

Інша річ, якщо у вас повний комплект інфекційної хвороби (наприклад, грипу) – гарячка, слабкість, пітливість, головний біль, сильний кашель тощо. Ці симптоми відображають боротьбу нашого імунітету з інфекцією.

У такому разі додаткові навантаження будуть недоречними, адже організм і так ослаблений і бореться з хворобою щосили. До того ж, тренування під час лихоманки можуть призвести до сильного зневоднення. А як ми пам’ятаємо: золоте правило під час застуди – пити багато води.

Тож усе залежить від симптомів та загального самопочуття, резюмують експерти. Легкі ознаки застуди хоч і неприємні, проте не є приводом порушувати спортивний графік. Звісно, якщо ви самі не хочете трохи відпочити від занять.

Джерело: Бережи себе