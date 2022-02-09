Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Актуально

Несмотря на снижение: уровень Covid-заболеваемости в мире все еще критически высокий

9 февраля 2022, 15:05
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
воз
Источник: Depositphotos

Несмотря на снижение на 17% новых случаев Covid-19 в течение минувшей недели, во всем мире тем не менее выросло на 7% количество новых летальных исходов. Уровень заражения смертельно опасным вирусом на планете все еще очень высок.

Об этом заявил в среду помощник главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Брюс Эйлуорд.

— Если мы посмотрим на сегодняшнюю ситуацию, то до сих пор ежедневно выявляется 2 млн случаев, более 5 тыс. смертей, — уточнил чиновник.

Он также охарактеризовал современную статистику по Covid-19 как абсолютно потрясающую. Коронавирус, по его словам, стал неприемлемым бременем для всего мира.

Помощник главы ВОЗ сообщил, что мир нуждается в $16 млрд инвестиций для выхода из активной фазы пандемии.

— Это кажется значительной суммой денег, но это меньше, чем сейчас ежемесячно теряет мир, — уточнил он.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, количество зарегистрированных случаев заражения Covid-19 в мире на утро среды, 9 февраля, достигло свыше 400 млн. От коварной инфекции скончались почти 6 млн человек.

Среди стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему США, Индия и Бразилия.

Читайте также:
пекинЖесткий карантин и безвкусная еда: олимпийцы жалуются на Covid-ограничения в Пекине

Наибольшее количество новых летальных случаев было зарегистрировано в:

  • США (14 090 новых смертей, снижение на 15%)
  • Индии (7 888 новых смертей, рост на 69%)
  • Российской Федерации (4 686 новых смертей, аналогично предыдущему показателю за неделю)
  • Бразилии (4 610 новых смертей, рост на 39%)
  • Мексике (2 910 новых смертей, рост на 48%).

Согласно данным Worldometer, Украина на 18-м месте по распространению и на 16-м по числу смертей от Covid-19.

В Украине зафиксировано уже 4,38 млн случаев Covid-19, прирост за сутки, 8 февраля, составил более 38 тыс.

Источник: ВОЗ

Теги
ВООЗ , Коронавирус Covid-19 , Мир , Смерть , статистика
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь