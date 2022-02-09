Несмотря на снижение на 17% новых случаев Covid-19 в течение минувшей недели, во всем мире тем не менее выросло на 7% количество новых летальных исходов. Уровень заражения смертельно опасным вирусом на планете все еще очень высок.

Об этом заявил в среду помощник главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Брюс Эйлуорд.

— Если мы посмотрим на сегодняшнюю ситуацию, то до сих пор ежедневно выявляется 2 млн случаев, более 5 тыс. смертей, — уточнил чиновник.

Он также охарактеризовал современную статистику по Covid-19 как абсолютно потрясающую. Коронавирус, по его словам, стал неприемлемым бременем для всего мира.

Помощник главы ВОЗ сообщил, что мир нуждается в $16 млрд инвестиций для выхода из активной фазы пандемии.

— Это кажется значительной суммой денег, но это меньше, чем сейчас ежемесячно теряет мир, — уточнил он.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, количество зарегистрированных случаев заражения Covid-19 в мире на утро среды, 9 февраля, достигло свыше 400 млн. От коварной инфекции скончались почти 6 млн человек.

Среди стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему США, Индия и Бразилия.

Наибольшее количество новых летальных случаев было зарегистрировано в:

США (14 090 новых смертей, снижение на 15%)

(14 090 новых смертей, снижение на 15%) Индии (7 888 новых смертей, рост на 69%)

(7 888 новых смертей, рост на 69%) Российской Федерации (4 686 новых смертей, аналогично предыдущему показателю за неделю)

(4 686 новых смертей, аналогично предыдущему показателю за неделю) Бразилии (4 610 новых смертей, рост на 39%)

(4 610 новых смертей, рост на 39%) Мексике (2 910 новых смертей, рост на 48%).

Согласно данным Worldometer, Украина на 18-м месте по распространению и на 16-м по числу смертей от Covid-19.

В Украине зафиксировано уже 4,38 млн случаев Covid-19, прирост за сутки, 8 февраля, составил более 38 тыс.

Источник: ВОЗ