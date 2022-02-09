Незважаючи на зниження на 17% нових випадків Covid-19 протягом минулого тижня, по всьому світу зросла на 7% кількість нових летальних випадків. Рівень зараження смертельно небезпечним вірусом на планеті й досі дуже високий.

Про це заявив у середу помічник глави Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Брюс Ейлворд.

– Якщо ми подивимося на сьогоднішню ситуацію, то й досі щодня виявляється 2 млн випадків, більше 5 тис. смертей, – уточнив чиновник.

Він також охарактеризував сучасну статистику з Covid-19 як абсолютно приголомшливу. Коронавірус, за його словами, став неприйнятним тягарем для всього світу.

Помічник глави ВООЗ повідомив, що світ потребує $16 млрд інвестицій для виходу з активної фази пандемії.

– Це здається значною сумою грошей, але це менше, ніж зараз щомісяця втрачає світ, – уточнив він.

За інформацією американського Університету Джонса Гопкінса, кількість зареєстрованих випадків зараження на Covid-19 у світі на ранок середи, 9 лютого, досягла понад 400 млн, від підступної інфекції померли майже 6 млн осіб.

Серед країн з більш ніж 20 млн випадків зараження, як і раніше, США, Індія і Бразилія.

Найбільша кількість нових летальних випадків була зареєстрована в:

США (14 090 нових смертей, зниження на 15%)

(14 090 нових смертей, зниження на 15%) Індії (7 888 нових смертей, зростання на 69%)

(7 888 нових смертей, зростання на 69%) Російській Федерації (4 686 нових смертей, аналогічно попередньому показнику за тиждень)

(4 686 нових смертей, аналогічно попередньому показнику за тиждень) Бразилії (4 610 нових смертей, зростання на 39%)

(4 610 нових смертей, зростання на 39%) Мексиці (2 910 нових смертей, зростання на 48%).

Згідно з даними Worldometer, Україна на 18-му місці за поширенням і на 16-му за кількістю смертей від Covid-19.

В Україні зафіксовано вже 4,38 млн випадків Covid-19, приріст за добу, 8 лютого, становив понад 38 тис.

Джерело: ВООЗ