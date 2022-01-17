В 2023 году мир может получить универсальную вакцину, которая будет способна защитить сразу от двух инфекций – гриппа и коронавируса. Об этом заявил главный исполнительный директор компании Стефан Бансель.

Сообщение прозвучало на круглом столе в рамках Davos Agenda, организованном Всемирным экономическим форумом.

— Мы находимся на стадии экспериментальных испытаний, и по наилучшему сценарию мы могли бы распространить универсальную вакцину от коронавируса и гриппа осенью 2023 года, — уточнил глава компании.

Напомним, что военные медики США заявили об успешной первой фазе испытания универсальной вакцины не только от всех вариантов коронавируса, но и от некоторых других родственных инфекций. Препарат разработан в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.

Источник: ilsole24ore