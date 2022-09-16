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Оптимальная для здоровья: какой должна быть температура воздуха в квартире

16 сентября 2022, 17:51
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья Людмила Сердюк врач-терапевт, семейный врач
діти
Источник: Depositphotos

Какой должна быть температура в наших квартирах в осенне-зимний период с точки зрения безопасности для нашего здоровья. На этом вопрос по просьбе Фактов ICTV ответила наш эксперт, врач-терапевт общей практики Людмила Сердюк.

Отметим, что вопрос для многих украинцев — более, чем актуален. Потому что, с одной стороны, мер Киева Виталий Кличко призвал киевлян подготовить к зиме теплую домашнюю одежду и одеяла, поскольку в квартирах жарко не будет.

А с другой, в СМИ появились ссылки на министра климата и окружающей среды Польши Анну Москву, которая заявила, что она в своем доме снизила температуру до +17 и считает ее полезной для здоровья.

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— С медицинской точки зрения оптимальной температурой воздуха в квартире признан отрезок от 18 до 22 градусов тепла, — говорит Людмила Сердюк.

Если такие температурные показатели соблюдены, то, по словам медика, в холодное время года не нужно кутать детей в дополнительные одежки. Принцип простой: если комфортно взрослому человеку, то будет хорошо и ребенку.

При этом медик подчеркнула необходимость регулярного проветривания помещения, проведения хотя бы через день влажной уборки.

Ковры и прочие пылесборники врач рекомендует убрать. А вот относительно комнатных растений, которые способны очищать воздух, терапевт дает полное и безоговорочное согласие.

Также, по словам Людмилы Сердюк, очень важно поддерживать влажность воздуха в квартире.

— Но при этом нужно следить, чтобы влажность не была чрезмерной и постоянной. Иначе это грозит образованием плесени и развитием грибка, — советует медик.

Напомним также, что, как советует Людмила Сердюк, следует крайне бдительно использовать электрические приборы для обогрева помещения, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.

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