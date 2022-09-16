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Оптимальна для здоров’я: якою має бути температура повітря в квартирі

16 Вересня 2022, 17:51
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я Людмила Сердюк лікар-терапевт, сімейний лікар
діти
Джерело: Depositphotos

Якою має бути температура в наших квартирах в осінньо-зимовий період з точки зору безпеки для нашого здоров’я. На це запитання на прохання Фактів ICTV відповіла наш експерт, лікар-терапевт загальної практики Людмила Сердюк.

Зазначимо, що питання для багатьох українців — більш, ніж актуальне. Тому що, з одного боку, мер Києва Віталій Кличко закликав киян підготувати до зими теплий домашній одяг і ковдри, оскільки в квартирах жарко не буде.

А з іншого, в ЗМІ з’явилися посилання на міністра клімату і навколишнього середовища Польщі Ганну Москву, яка заявила, що вона в своєму будинку знизила температуру до +17 і вважає її корисною для здоров’я.

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– З медичної точки зору оптимальною температурою повітря в квартирі визнаний відрізок від 18 до 22 градусів тепла, – каже Людмила Сердюк.

Якщо такі температурні показники дотримані, то, за словами медика, в холодну пору року не потрібно кутати дітей в додаткові одягу. Принцип простий: якщо комфортно дорослій людині, то буде добре і дитині.

При цьому медик підкреслила необхідність регулярного провітрювання приміщення, проведення хоча б через день вологого прибирання.

Килими та інші пилозбірники лікар рекомендує прибрати. А ось щодо кімнатних рослин, які здатні очищати повітря, терапевт дає повну і беззастережну згоду.

Також, за словами Людмили Сердюк, дуже важливо підтримувати вологість повітря в квартирі.

– Але при цьому потрібно стежити, щоб вологість не була надмірною і постійною. Інакше це загрожує утворенням цвілі і розвитком грибка, – радить медик.

Нагадаємо також, що, як радить Людмила Сердюк, слід вкрай пильно використовувати електричні прилади для обігріву приміщення, щоб уникнути негативних наслідків для здоров’я.

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