Только 13% украинцев не смогли добиться абсолютно никаких результатов в труде и личной жизни. Половине наших соотечественников удалось реализовать большинство своих планов. А вот у трети из нас сложилось все так, как и задумывалось в начале года.

Это показал онлайн-опрос по итогам года социологической группы Рейтинг.

Также выяснилось, что почти 40% украинцев вполне довольны своей жизнью, еще 30% – скорее довольны, чем наоборот, 20% – не очень удовлетворены и 11% – недовольны совсем.

Несколько чаще с оптимизмом говорили о прожитом, 2021 годе более младшие участники опроса и мужчины. Это касалось, в частности, и уровня дохода, который оказался выше, чем в предыдущем 2020 году.

Интересно, что в 2021 году украинцы чувствовали любовь к другим заметно чаще, чем к себе. Относительно часто мы испытывали такие эмоции, как радость, печаль и гнев. Реже – удивление, еще реже – страх.

На языке экспертов эмоции радости и любви к себе больше ассоциируются с удовольствием от жизни в целом. В то время как страх, печаль и гнев — со стрессами и низкими оценками успеваемости года.

Самым популярным видом отдыха в этом году был просмотр фильмов и сериалов, а также приготовление любимых блюд, чтение или прослушивание книг, посещение гостей.

Около 40% опрошенных относительно часто потребляли алкоголь (20% этого не делали).

Несмотря на карантин относительно часто в этом году, украинцы ходили и в рестораны – около 20%. За год каждый десятый был в туристических походах, путешествовал по Украине или уезжал за границу.

Значительно реже украинцы посещали концерты или фестивали, кинотеатры, ночные клубы – менее 10%, театры, музеи или выставки – около 5%.

В целом женщины активнее мужчин в этом году занимались кулинарией, делали косметические процедуры, занимались фото, рукоделием и творчеством в целом, а также шопингом. Женщины относительно чаще смотрели фильмы, сериалы, занимались музыкой, духовными практиками, читали книги, ходили в церковь.

В то же время мужчины чаще смотрели спортивные матчи и поединки, играли в компьютерные игры, рыбачили, ходили в туристические походы, делали ставки на спорт и потребляли алкоголь.

Источник: Рейтинг