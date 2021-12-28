Тільки 13% українців не змогли домогтися абсолютно ніяких результатів у праці та особистому житті. Половині наших співвітчизників вдалося реалізувати більшість своїх планів. А ось у третини з нас склалося все так, як і замислювалося на початку року.

Це показало онлайн-опитування за підсумками року соціологічної групи Рейтинг.

Також з’ясувалося, що майже 40% українців цілком задоволені своїм життям, ще 30% – швидше задоволені, ніж навпаки, 20% – не дуже задоволені і 11% – незадоволені зовсім.

Дещо частіше з оптимізмом говорили про 2021 рік молодші учасники опитування і чоловіки. Це стосувалося, зокрема, і рівня доходу, який виявився вищим, ніж у попередньому 2020 році.

Цікаво, що в 2021 році українці відчували любов до інших помітно частіше, ніж до себе. Відносно часто ми відчували такі емоції, як радість, печаль і гнів. Рідше-здивування, ще рідше – страх.

Мовою експертів емоції радості і любові до себе більше асоціюються із задоволенням від життя в цілому. У той час як страх, печаль і гнів – зі стресами і низькими оцінками успішності року.

Найпопулярнішим видом відпочинку в цьому році був перегляд фільмів і серіалів, а також приготування улюблених страв, читання або прослуховування книг, відвідування гостей.

Близько 40% опитаних відносно часто споживали алкоголь (20% цього не робили).

Незважаючи на карантин відносно часто в цьому році, українці ходили і в ресторани – близько 20%. За рік кожен десятий був у туристичних походах, подорожував Україною або виїжджав за кордон.

Значно рідше українці відвідували концерти або фестивалі, кінотеатри, нічні клуби – менше 10%, театри, музеї або виставки – близько 5%.

В цілому жінки активніше за чоловіків в цьому році займалися кулінарією, робили косметичні процедури, займалися фото, рукоділлям і творчістю в цілому, а також шопінгом. Жінки відносно частіше дивилися фільми, серіали, займалися музикою, духовними практиками, читали книги, ходили до церкви.

У той же час чоловіки частіше дивилися спортивні матчі і поєдинки, грали в комп’ютерні ігри, рибалили, ходили в туристичні походи, робили ставки на спорт і споживали алкоголь.

Джерело: Рейтинг