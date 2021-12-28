Топ-5 лікарів, до яких українці найчастіше зверталися у 2021 році

Протягом 2021 року українці взяли 16 600 674 е-направлення до вузькопрофільних лікарів, найчастіше вони зверталися до невролога.
Крім того, досить багато громадян потребували консультації хірурга, офтальмолога та ЛОРа.
Статистика звернень за е-направленнями:
- невролог – 1 891 272;
- хірург – 1 486 905;
- офтальмолог – 1 483 261;
- ЛОР – 1 469 992;
- травматолог – 1 119 851.
Крім того, у Національній службі здоров’я України нагадали, что будь-який українець може звернутися до вузькопрофільного фахівця за е-направленням.
Однак є випадки, коли такий документ не потрібен. До низки спеціалістів можна звернутися без нього:
- гінеколога, зокрема дитячого;
- психіатра;
- нарколога;
- стоматолога (ургентна допомога для всіх та планова для дітей);
- фтизіатра;
- лікаря, у якого під наглядом перебуває пацієнт із хронічними захворюваннями.
Також в Україні кожен громадянин має укласти угоду з сімейним лікарем та звертатися до нього у разі скарг на стан здоров’я. Лікаря загальної практики можна змінити у разі зміни місця проживання чи інших ситуацій, уклавши іншу угоду.