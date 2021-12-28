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Топ-5 лікарів, до яких українці найчастіше зверталися у 2021 році

28 Грудня 2021, 09:46
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
лікарняний
Джерело: Depositphotos

Протягом 2021 року українці взяли 16 600 674 е-направлення до вузькопрофільних лікарів, найчастіше вони зверталися до невролога.

Крім того, досить багато громадян потребували консультації хірурга, офтальмолога та ЛОРа.

Статистика звернень за е-направленнями:

  • невролог – 1 891 272;
  • хірург – 1 486 905;
  • офтальмолог – 1 483 261;
  • ЛОР – 1 469 992;
  • травматолог – 1 119 851.

Крім того, у Національній службі здоров’я України нагадали, что будь-який українець може звернутися до вузькопрофільного фахівця за е-направленням.

Однак є випадки, коли такий документ не потрібен. До низки спеціалістів можна звернутися без нього:

  • гінеколога, зокрема дитячого;
  • психіатра;
  • нарколога;
  • стоматолога (ургентна допомога для всіх та планова для дітей);
  • фтизіатра;
  • лікаря, у якого під наглядом перебуває пацієнт із хронічними захворюваннями.
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Також в Україні кожен громадянин має укласти угоду з сімейним лікарем та звертатися до нього у разі скарг на стан здоров’я. Лікаря загальної практики можна змінити у разі зміни місця проживання чи інших ситуацій, уклавши іншу угоду.

Джерело: НСЗУ Національна служба здоров’я України

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МОЗ України , статистика
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